Flytter minifestivalen Blaa Aften én måned frem

– Vi satser på fint vær, og sjanser på at det er bedre i august enn i september, som vanligvis har vært måneden for Blaa Aften, sier Rune Jahnsen, primus motor i Drammenselvas venner, som arrangerer Blaa Aften på Knivestranda 7. august.

Én-dags-festivalen ble holdt første gang i 2007. Også i år blir det en spenstig lineup, med kjente og kjære lokale band. Helt nytt av året er bandet Angels Pitt. Ellers blir det gjenhør med blant andre Vitage Compani med Tom Pettersen i spissen, Arnfinn Ustad og Shakin Night Cats.

Foruten været er det også en annen grunn til at de flytter festivalen fram.

– Dette er en slags mellomperiode, hvor det ikke skjer så mye annet på kulturfronten i byen vår. Det er rett etter ferien for de fleste, og før Elvefestivalen. Så da synes vi at det passer med vårt opplegg, forklarer Jahnsen som også tilføyer at det blir en evig diskusjon om når det egentlig passer best med en slik festival.

Blaa Aften på Knivestranda, sist det var festival - i 2019. (David Been)

MS Drammen går fram og tilbake

Og ut ifra forhåndssalget lover det godt for dugnadsgjengen fra Drammenselvas Venner.

– Vi har allerede solgt halvparten av de 200 billettene som er lagt ut, informerer Rune Jahnsen, som tror det kommer til å bli fullt i henhold til smittevernreglene.

Tradisjonen tro vil MS Drammen frakte publikummere fra Drammen og ut til Knivestranda, med retur etter konserten.

– Det er veldig hyggelig, og den eneste gangen MS Drammen går på elva og i fjorden i år, sier Jahnsen og legger til at de som skal ta båtturen til Knivestranda, må kjøpe billetter på forhånd, av smittevernhensyn.

Dette er tredje gangen Blaa aften arrangeres på Knive strand. Første gang var i 2018, i fjor ble det ikke noe, på grunn av pandemien. Derfor er det også ekstra hyggelig og veldig etterlengtet med årets konserter, tror Rune Jahnsen.

MS Drammen frakter publikummere ut til Knivestranda fra kaia ved Skutebrygga - og tilbake igjen. (Drammen før og nå)

– Et stort savn

– Ikke bare for oss som spiller og arrangerer, men mange er sultefora på å få være sammen, høre på musikk og å prate og kose seg – det er et stort savn nå.

Drammenselvas Venner ønsker seg flere med på laget.

– Vi er en tilårskommen forening og et trivselstiltak, bedyrer Rune Jahnsen, og innrømmer at det har vært krevende under og drive under pandemien.

– Men vi er stolte av det vi får til, det er jo nesten ingen scener igjen i denne byen. Det er viktig nå å få kulturlivet opp igjen, og vi er et bitte lite bidrag. Kultur må vokse fra grasrota, ikke ovenfra, påpeker Jahnsen.

Rune Jahnsen og Dres Amigos fra et tidligere Blaa Aften-arrangement. (Privat)

Lang fartstid

De første årene hold Blaa aften til på Skioldhytta på Konnerudskauen, deretter ble det noen år i den idylliske eplehagen ved Smithestrøm, og nå altså på Knivestranda med velvillighet fra Knive Strand Velforening.

– Det har vært en spesiell periode også for oss, og vi har blitt atskillig færre folk enn tidligere, derfor er jeg ute og søker etter flere hjelpere, det er krevende å rigge, forteller Rune Jahnsen.

Han legger til at de nå er om lag 10, 12 personer på laget, og at de kommer til å leie inn et idrettslag for hjelp på selve festivaldagen.

– Vi har vært mellom 100 og 400 betalende gjester tidligere år, og skal jobbe steinhardt for et godt arrangement for et par, tre hundre i år, sier Rune Jahnsen som selv er konferansier for kvelden, selv om det er første gang han ikke selv skal bidra musikalsk.

– Men jeg skal lese diktet «Sjela til Skiold», ellers er det noen som ikke kommer, hehe.

Rune Jahnsen forteller videre om grilling, med salg av mat og drikke, og legger til:

– Vi vokter vår skjenkebevilling vel, derfor er det ikke mulig med medbrakt. Erfaring gjør oss sterkere.

Portene åpner på Knivestranda klokka 16 lørdag 7. august.

