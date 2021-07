Reiser hele veien til Cannes med sin første hovedrolle i film

Filmen hun spiller hovedrollen i, Joachim Triers «Verdens verste menneske», er valgt ut til hovedkonkurransen i Cannes, og da blir det stor ståhei. Dette er ikke akkurat hverdagskost for en norsk film, og Reinsve må regne med tung eksponering når anmeldere og filmkjennere fra hele verden skal se henne i aksjon på det store lerretet. Hun må også være klar til å møte en hærskare med journalister og fotografer når en av verdens mest tradisjonsrike og stjernespekkede filmfestivaler går av stabelen. I år er Tilda Swinton, Bill Murray og Timothée Chalamet blant trekkplastrene.

Reinsve omtaler den forestående begivenheten som noe av det største en skuespiller kan oppleve.

– Jeg har forsøkt å sette meg inn i programmet, men det er så mye! Men det aller første som skjer der nede for min del er at jeg skal prøve kjoler og klær til festpremiere, rød løper og intervjuer, sier skuespilleren – kjent for mange fra teaterscenen.

Hun gikk faktisk med tanker om å ta pause fra skuespilleryrket da Joachim Trier ringte henne for et par år siden, og sa han ville gjøre film der hun var tiltenkt hovedrollen. Han hadde nemlig skrevet karakteren Julie med Reinsve i tankene.

– Det var jo en utrolig flott telefon å få. Samtidig følte jeg meg litt rar, og ikke lenge etter telefonsamtalen tok jeg en graviditetstest. Det viste seg at jeg var gravid! Så det skjedde to store og omveltende ting omtrent samtidig.

Grunnet korona ble filminnspillingen av «Verdens verste menneske» satt på vent et par ganger, og dermed rakk Renate Reinsve å bli mor – med god margin – til en liten gutt før innspillingen gikk i gang i fjor sommer.

Humanistisk

Filmen som nå skal gjøre seg gjeldende i Cannes, og som får norsk premiere 15. oktober, er ifølge skuespilleren en film å bli glad av.

– Det er vanskelig å se den tiden man lever i, mens man er midt oppe i den. Men det klarer faktisk Joachim her. Det er blitt en film til mennesker som lever akkurat nå, en film som viser hvordan individets ambisjoner styrer. Det handler også om hvor fort ting endrer seg i vår tid, noe som også kan virke inn på kjærlighetslivet. «Verdens verste menneske» er rett og slett en fin, kul og smart film om det å være menneske akkurat nå, forteller Reinsve. Som akkurat har fått se filmen i helt ferdig versjon.

– Den er faktisk enda morsommere enn jeg så for meg. Vær forberedt på både latter og tårer, fortsetter hovedrolleinnehaveren – som håper publikum vil oppleve filmen som «en stor og varm klem».

– Den bærer i seg den dype humanismen som Joachim er så kjent for og som smitter over i alt han gjør. Også det å spille i filmen hans var preget av dette, der han caster og hyrer inn helt fantastiske folk som alle på sin måte bidrar til filmen.

– Man får så mye oppmerksomhet som hovedrolleinnehaver. Men «Verdens verste menneske» hadde aldri blitt så bra som den er blitt dersom ikke alt fungerte som helhet. Dette er alle som var med sin film, hun som hentet meg hver morgen og hun som gjorde sminken min, fremholder Reinsve – som heller ikke kan få fullrost skuespillerkollegene Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum.

Har mye felles

På spørsmål om «Verdens verste menneske» er en kjærlighetsfilm, svarer skuespilleren:

– Ja, en moderne kjærlighetshistorie der du følger en jente gjennom 20-årene. Hun må godta at livet ikke ble som planlagt. Det er en raus fortelling som jeg tror veldig mange vil kjenne seg igjen i. Uten å røpe for mye kan jeg si at filmen har en undertekst som går på at det er helt greit at du ikke er der du trodde du skulle være. Å planlegge livet går ikke alltid.

Å lese manuset var omtrent som å lese om sitt eget liv, sier skuespilleren – og skyter inn:

– Jeg har veldig mye til felles med Julie, men dette gjelder ikke bare meg. Som sagt treffer filmen oss rett i hjertet der den sier noe om hvor vanskelig det kan være å vite om man velger rett.

– Skiller denne filmen seg fra Joachim Triers tidligere filmen, Reinsve?

– Ja, den er på en måte litt livligere, lettere og morsommere, men den tar absolutt opp i seg de dype psykologiske spørsmålene som Joachim alltid liker å utforske.

Fakta om «Verdens verste menneske»

* Joachim Triers film «Verdens verste menneske» skal vises i hovedkonkurransen i Cannes, filmfestivalen som går av stabelen 6.–17. juli.

* Det er andre gang Trier har film i hovedkonkurransen i Cannes, første gang var med «Louder Than Bombs» i 2015.

* Triers film før det, «Oslo 31. august», ble vist i Un Certain Regard-programmet i 2011.

* «Verdens verste menneske» beskrives som en dramakomedie om kjærlighet i vår tid. Om å ha alle muligheter i livet, men fortsatt føle seg som verdens verste menneske.

* Filmen er regissert av Joachim Trier og manuset er skrevet av Eskil Vogt og Joachim Trier.

* Planlagt norsk premiere er 15. oktober 2021.

* I hovedrollene møter vi Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum.

* «Verdens verste menneske» avslutter Joachim Triers Oslo-trilogi, som startet med «Reprise» og fortsatte med «Oslo, 31. august».

Fakta om Renate Reinsve

* Skuespiller fra Solbergelva, født i 1987.

* Utdannet ved Teaterhøgskolen.

* Debuterte i forestillingen «Peer Gynt» på Trøndelag Teater.

* Fikk Heddaprisen for beste kvinnelige medspiller i 2014 for en rolle i «Besøk av gammel dame» av Friedrich Dürrenmatt, i en oppsetning på Trøndelag Teater.

* I 2016 ble hun nominert til Amandaprisen for beste kvinnelige birolle i filmen «Welcome to Norway» (2016).

* Vi har også sett henne i filmer som «Oslo, 31. august», «Kompani Orheim», «Kvinner i for store herreskjorter», «Ekspedisjon Knerten» og «Føniks».