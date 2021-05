2.000 fugler inntar Drammens nye kulturkirke

Når man tråkker over dørterskelen til Strømsø kirke, virker alt som det pleier. Kirkerommet er dempet og dust, med de store vinduene som slipper vårlyset inn, selv på en regnværsdag.

Men ser man litt nøyere etter, oppdager man dem. De sitter på orgelet, i vinduskarmene og på gallerilistene. Det er Katrine Køster Holsts fugler vi snakker om, et temporært kunstprosjekt som nå pryder inventaret i den 354 år gamle kirken.

Frem til november kan du oppleve 2000 fugler inne i Strømsø kirke. Her er noen av dem. (Elisabeth Helgeland Wold)

Blir en del av rommet

– Utstillingen skal ikke forstyrre den daglige driften av kirken, de skal være en del av det som skjer inne i rommet, informerer sogneprest Karoline Faber, som selv er svært begeistret over hvordan fuglene tydeligvis har funnet seg godt til rette ine i den gamle kirken.

Helt stille sitter de der, men hvis man lukker øynene, kan man kanskje høre vakker fuglesang også.

En del av fuglene har tynne tråder festet til seg, som spenner over store deler av kirkerommet, i rette mønstre, for å understreke arkitekturen og linjene i rommet. De er nesten usynlige, og stråler ut fra fuglene mot for eksempel en søyle, hvor de finner festested.

Installasjonen «Fuglene» består av tusenvis av fugler, Fossekaller, støpt i porselen og et tynt trådnett. Gjennom de siste årene har fuglene gjestet ulike historiske bygninger, og i år har turen altså kommet til Strømsø Kirke, tilpasset kirkerommet der.

Strømsø kirke, fra 1667 har vært i bruk i mer enn 350 år. I dag er den Åpen Kirke og brukes utover kirkelige handlinger også til konserter, kulturarrangementer og kunstprosjekter.

På mange måter er Katrine Køster Holsts utstilling startskuddet for Strømsø kirkes overgang fra vanlig sognekirke til kulturkirke.

På nært hold ser man tydelig fuglene, som klynger seg på hverandre, og ser man ekstra godt etter får man også øye på de tynne trådene som forbinder fuglene med arkitekturen i rommet. (Elisabeth Helgeland Wold)

Fugler i konteiner

– Se her, vi måtte feste et ekstra underlag, så de skulle sitte ordentlig, sier Karoline Faber. Det er nemlig ikke bare lett å lime på linoljemaling. Også noen ekstra lister måtte til når fuglene skulle sitte på kanten av galleriene.

– Men det legger man jo ikke merke til, de listene ser ut som de alltid har vært der, konstaterer Karoline Faber.

– Hvordan havnet fuglene her i Strømsø kirke?

– Vi har ved tidligere anledninger samarbeidet med Strømsø atelierfellesskap, som ligger rett over gaten her, og en gang jeg bad noen av kunstnerne inn i kirken til felles lunsj, fortalte Katrine Køster Holst at hun hadde 2000 fugler liggende i en konteiner i Vestfossen, forteller Karoline Faber begeistret, og fortsetter; Og det glemte jeg ikke!

Katrine Køster Holst er en av de mange kunstnerne som har atelier i Strømsø atelierfellesskap, så da var ikke veien lang, og kunstneren ikke vond å be.

Katrine Køster Holst (f. 1979) bor og jobber i Drammen. Hennes arbeider utvikles ofte som stedsspesifikke prosjekter, som strekker seg over tid. Hennes resultater inkluderer både temporære og permanente arbeider i et spenn fra små objekter, veggarbeider til rominstallasjoner.

– Det er gøy for meg som til daglig arbeider her, å se hvordan kunstneren inntar rommet, og hva denne utstillingen gjør for både rommet og for oss. De som kommer inn i kirken nå under utstillingsperioden, får en ny opplevelse av rommet, forteller Karoline Faber.

– For kunstneren er ikke fuglene i seg selv av betydning, men konteksten de settes inn i, forklarer Karoline Faber videre, og legger til at kunstneren igjen får ta del i de referansene som folk får til fuglene.

Det myldrer av fugler i Strømsø kirke. Pågitteret utenpå orgelpipene var det lett å feste dem, forteller Karoline Faber. (Elisabeth Helgeland Wold)

Kunstprosjekter og konserter

Det var biskop Jan Otto Myseth som åpnet utstillingen Katrine Køster Holsts temporære kunstprosjekt på pinsedagskvelden. Prosjektet ble belyst i en kunstnersamtale med kulturrådgiver i Tunsberg bispedømme Tore Dvergastein, og musikalsk ble fuglene ønsket velkommen av blokkfløytist Caroline Eidsten Dahl, som ga en musikals innføring i den mangfoldige fuglesangen.

Fuglesang ble jo imitert i barokken, så bedre valg skal man vel lete lenge etter. Caroline Eidsten Dahl kommer tilbake til Strømsø med sine medmusikanter i juni, da skal ensemblet Christian IV Consort ha konsert.

Karoline Faber forteller at det også blir konserter i forbindelse med Drammen Sacret Music Festival til høsten, og flere andre arrangementer og prosjekter som det er litt tidlig å fortelle så mye om nå, som for eksempel et prosjekt med barn og unge, sammen med forfatter og bildekunstner Hilde Diesen.

Karoline Faber tror at utstillinger og kreative prosjekter som vises i et kirkerom blir en del av folks liv der inne, i gravferder og i bryllup, smelter kunsten inn og tar del.

– Dessuten tror jeg også at kirken blir beriket ved å risikere noe. Vi utvider mulighetene også for dem som kommer hit. For det handler om mer enn at det kommer inn et kunstverk i kirkerommet.

Høyt oppe på kanten mot vinduet ser vi fuglene og trådene som er festet og som går mot en søyle. (Elisabeth Helgeland Wold)