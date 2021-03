Jazzfestival snur etter kritikk – åpner for omstridt våpensponsor

Sent tordag kveld ble det klart at styret i Kongsberg Jazzfestival snur og likevel åpner for fortsatt sponsorsamarbeid med Kongsberg Gruppen. Styret har stilt sine plasser til disposisjon.

Kongsberg Gruppen og styreleder for Kongsberg Jazzfestival skal i ettermiddag ha møte om den videre forholdet mellom festivalen og bedriften.

– Det har aldri vært vår intensjon å ta avstand fra Kongsberg Gruppen. Vi har havnet i en uheldig situasjon, kommenterer styreleder Juel Helge Rye til Dagsavisen.

Det har vakt sterke reaksjoner i Kongsberg denne uken da det ble klart at Kongsberg Jazzfestival har avsluttet hovedsponsoravtalen med Kongsberg Gruppen. Den multinasjonale teknologibedriften med base i Kongsberg het tidligere Kongsberg Våpenfabrikk, og produserer bl.a høyteknologisk rakettutstyr for internasjonal forsvarsindustri.

Kongsberg Jazzfestival er Norges største jazzfestival. En gruppe artister startet i 2016 aksjonen og motfestivalen Motvind, som har lagt press på jazzfestivalen for å avslutte sponsorsamarbeidet med Kongsberg Gruppen.

I nettavisen Jazznytt sist uke fortalte Motvind at Kongsberg Jazzfestival ikke lenger hadde Kongsberg Gruppen som sponsor. Tirsdag bekreftet lokalavisen Laagendalsposten at jazzfestivalen ikke ville fornye hovedsponsoravtalen med Kongsberg Gruppen. Avtalen utløp ved årsskiftet, og styrebeslutningen ble tatt allerede i oktober. Styreleder Juel Helge Rye viste bl.a til at festivalen har vanskeligheter med å få artister og teknikere til å ta oppdrag for Kongsberg Jazzfestival så lenge festivalen har sponsorbånd til våpenindustri.

Kongsberg Gruppens kommunikasjonssjef Ronny Lie uttalte til Laagendalsposten at han var overrasket over vedtaket, og at bedriften gjerne vil fortsette sponsorsamarbeidet med Kongsberg Jazzfestival.

Styret omgjorde vedmellom

Beslutningen førte til sterk kritikk fra både lokalpolitikere, representanter for Kongsberg Gruppen og festivalmedarbeidere, og torsdag kveld ombestemte festivalstyret seg.

«Styret i Kongsberg Jazzfestival vedtok i kveld å omgjøre vedtaket som ble fattet i oktober, og utelukker ikke at Kongsberg Gruppen kan fortsette som hovedsponsor. Styret tar selvkritikk for hvordan de har håndtert saken» heter det i pressemeldingen sendt ut sent torsdag kveld.

– Reaksjonene vi har vært vitne til de siste dagene, forteller oss at sponsor- og samarbeidsavtaler må behandles med lydhørhet, uttaler styreleder Juel Helge Rye i pressemeldingen, som fastslår at «Kongsberg Jazzfestival er stolte av å være politisk uavhengige».

Dette er politisk press, mener aksjonsgruppe

«Vi tar til etterretning at Kongsberg Jazzfestival snur i denne saken. Men vi blir skremt av ordlyden i pressemeldinga. Hvordan kan de være stolte over politisk uavhengighet når de nettopp har gitt etter for politisk press? Dette viser i klartekst hva vi i Motvind er bekymret over: Politikere og industrilobby fester grepet om kulturlivet» kommenterer Hans Kjorstad fra Motvind Kulturlag.

Til kritikken fra Motvind svarer styreleder Juel Helge Rye:

– Kongsberg Jazzfestival er et samlingspunkt i lokalsamfunnet, det har aldri vært aktuelt for oss å ta politisk stilling. I vårt forsøk på å fortsatt være en upolitisk aktør, har vi pådratt oss en politisk slagside.

– I høst fattet vi et vedtak om å avslutte en avtale med Kongsberg Gruppen som hovedsponsor. Vår intensjon var å fortsette samarbeidet på andre plattformer. Det er ikke vanlig å å gå ut med detaljer om kontraktsforhandlinger og sponsoravtaler. Nå må vi rydde opp i usikkerheten vårt vedtak fra i høst har skapt, og og legge grunnlag for et fortsatt samarbeide med Kongsberg Gruppen, understreker styrelederen i Kongsberg Jazzfestival.

Ordfører: - Jazzfestivalen tråkker på Kongsberg-sjela

– Det var en klok beslutning av styret å oppheve sitt vedtak fra oktober, og klokt at styret nå stiller sine plasser til disposisjon, kommenterer Kongsbergs ordfører Kari Anne Sand (Sp) til Dagsavisen.

Kari Anne Sand (Sp), ordfører Kongsberg. Foto: Annika Byrde/NTB

– Kongsberg Jazzfestival står fritt til å velge sponsorer. Men da må de være klar over konsekvensene. Dette virket ikke særlig gjennomtenkt. Vedtaket om å avslutte sponsorsamarbeidet har skapt mye røre. Styret undervurderte sprengkraften i sin beslutning, og det de her gjorde mot en hjørnesteinsbedrift i Kongsberg.

– Mange generasjoner i Kongsberg har og har hatt sitt levebrød i Kongsberg Gruppen, og er stolte av bedriften. Kongsberg Jazzfestival er kjempeviktig for byen. Når jazzfestivalen hever en moralsk pekefinger og sier nei til pengene fra denne bedriften, er det å tråkke på Kongsberg-sjela, sier ordføreren.

Styreleder i Kongsberg Jazzfestival Juel Helge Rye svarte ikke på Dagsavisens henvendelser fredag formiddag.

Kongsberg Gruppens kommunikasjonssjef Ronny Lie skriver i SMS til Dagavisen at bedriften har avtalt møte med styreleder i Kongsberg Jazzfestival kl 15 fredag ettermiddag.

Skrekkeksempel

«Svært mange i norsk kulturliv ønsker seg en jazzfestival som ikke reklamerer for våpenindustri. At lokale maktpersoner, og til og med Kongsbergs ordfører, gikk så hardt ut og snakket om konsekvenser er ikke akkurat armlengdes avstand», kommenterer artist og komponist Maja S.K. Ratkje, fra aksjonen «Stopp oljesponsing av Norsk kulturliv»

Maja Ratkje.

Maja S.K Ratkje. Foto: Mimsy Møller

«At styret snudde og at ordføreren Kari Anne Sand (Sp) i lokalavisen krever at festivalen bør komme med «en skikkelig unnskyldning» er skrekkeksempel på politisk styring av kultur som vi ellers ser i land vi ikke ønsker å sammenlikne oss med», mener Maja S.K Ratkje.

«Ratkjes påstander om politisk styring får stå for hennes egen regning. Ingen har tvunget Kongsberg jazzfestival til å omgjøre sitt vedtak. De har heldigvis innsett det selv at vedtaket var forhastet» svarer Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand (Sp).

«Hvis Ratkje hadde satt seg inn i saken på Kongsberg, ville hun ha sett at de ansatte i Kongsberg Gruppen opplevde jazzfestivalens vedtak som en direkte kritikk av den jobben de gjør. Både Kongsberg Gruppen og de andre bedriftene i Kongsberg med ansatte og tillitsvalgte har i alle år vært gode ambassadører for jazzfestivalen» understreker ordføreren.

