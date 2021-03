Sweetheart nominert til Spellemannprisen: – Ikke forventa i det hele tatt

– Dette er selvfølgelig veldig gøy. Spellemann er jo den store gulrota i Norge når man gir ut musikk, medgir drammenser Frode Bjørnstad, som er gitarist i Sweetheart.

Sweetheart består av John-Arne Gundersen, Anne Mette Hårdnes i tillegg til Bjørnstad.

Bandet er nominert i klassen country, med tre andre solide navn: Darling West, Johann Berggren og Malin Pettersen.

– Dette var ikke forventa i det hele tatt. Det er veldig mange flinke folk som lager musikk i denne kategorien, så det er stor konkurranse. Dette er vårt debutalbum, og de andre nominerte har gitt ut flere album. Vi har jo holdt på en stund vi også, men ikke med utgivelser.

Sweetheart befinner seg i et stillfarent og lavmælt americanalandskap, med flygel, pedal steel og akustisk gitar.

I mai 2019 ga de ut singelen «Ghosts» digitalt og på vinyl, til strålende omtaler. Singelen har dessuten fått internasjonal oppmerksomhet, både når det gjelder spillelister og anmeldelser.

Sweetheart er nominert i klassen country i årets Spellemannpris. En tredjedel av bandet er fra Drammen: Frode Bjørnstad til venstre. (Christian Paulsen)

Annerledesåret

Debutalbumet «Sweetheart», holder seg tro mot det minimalistiske og nære uttrykket bandet er kjent for, hvor både tekst og melodi nærmer seg den mørke enden av skalaen.

– Måten vi spiller musikk på, krever litt av publikum og funker best i intime settinger, forteller Bjørnstad.

Sangene er skrevet av vokalist og gitarist John-Arne Ø. Gundersen, på kjøkkenet, med lyden av togene som ruller forbi noen meter unna, barna sovende i andre etasje, og kona på jobbreise til Stockholm.

På albumet består Sweetheart også av Anne Mette Hårdnes, piano og vokal og Frode Bjørnstad på pedal steel og gitarer.

– Albumet er spilt inn i løpet av seks hektiske dager, i et stille, neddempet og håndspritet Oslo sentrum i mai, forteller Bjørnstad.

Tor Egil Kreken fra Darling West, som også er nominert til Spellemannprisen, stakk innom studioet med banjoen, og Christer Engen, tidligere Bigbang og Turboneger, ankom en sen ettermiddag med solbriller, tamburin og rytmeegg.

Sweetheart på øvelse. Her er det gitarist Bjørnstad som foreviger de tre bandmedlemmene for noen år siden. Foto: Frode Bjørnstad

Nytt og litt gammelt

Bjørnstad forteller videre at albumet inneholder helt nytt låtmateriale, samt låter som strekker seg helt tilbake til 2003, da den aller første spiren av bandet så dagens lys.

Opprinnelig oppsto Sweetheart som et alternativt country-band i 2003, og spilte i en periode på to år med over 50 konserter. Bandet fikk radiospilling på NRK P1 og P3 med egenproduserte CDR-utgivelser.

Sweetheart ble spådd en lovende fremtid av bransjeprofiler som Tom Skjeklesæther og Claes Olsen, men ble uten forvarsel oppløst en vinterkveld i 2005.

Pausen varte i over etter 13 år, men i desember 2018 slapp de debutsingelen «World War 3».

Etter gjenoppstandelsen var Sweetheart en trio, og har blant annet spilt på Mono, Eiker Rock, Kulturnatt Drammen og Piknik i Parken.

Trives best bak

Mange kjenner Frode Bjørnstad fra kulturlivet i Drammen og for sin rolle i Romfarer United, hvor han arrangerer og planlegger konserter med to makkere.

I Sweetheart har han en mer tilbaketrukket rolle enn de to andre.

– Jeg trives litt bedre i bakgrunnen, og så er det litt tilfeldigheter, på grunn av situasjonen med korona ble togturene Drammen-Oslo ganske lange, og jeg har prioritert å ikke være så involvert som de andre to som bor i Oslo. Og jeg trives jo kanskje egentlig best på den andre siden ved scenekanten, ikke bare på.

Hva er ambisjonene videre fremover?

– Jeg vet ikke helt, Sweetheart haster seg nok sakte men sikkert videre, sier Bjørnstad, som håper de snart kan spille konserter igjen. Planene er i alle fall klare.

– Vi sitter kanskje litt på gjerdet som resten av bransjen, men det ligger litt i kortene at det kommer nytt studiomateriale etter hvert, og selvfølgelig konserter så snart det blir mulig.

Ofte spiller Sweetheart på små scener, og hvis det åpner opp er de snart klare for Tromsøtur, før de vender nesa tilbake sørover til blant annet Drammen.

– Ja, vi skal ha det konsert Hos Solveig i mai – den er flytta to ganger.