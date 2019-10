Flyt er et gratis fritidstilbud for ungdom som har begynt i 10. trinn, med varighet på ett år. Livsmestringsprogrammet er utviklet av Kronprinsparets Fond, med hensikt til å forberede ungdom til videregående skole.

– Det er så viktig at ungdom fullfører videregående skole. Derfor har vi satt i gang dette tiltaket for å gi de verktøy som kan forberede ungdom på videregående, slik at flest mulig fullfører, sier Tonje G. Apeland, seniorrådgiver i Kronprinsparets Fond.

I følge Apeland er Drammen det tredje stedet i landet hvor konseptet prøves ut, og responsen har så langt vært god.

Relasjonsbygging og selvbilde

Mandagens program tok for seg tre øvelser som skulle gi ungdommene verktøy for å bygge relasjoner – for eksempel fra bekjentskap til vennskap, og for å styrke både eget og andres selvbilde. Den ene øvelsen, "Love Shades", tok én og én tok på seg store, hjerteformede solbriller og ga komplimenter først til personen ved siden av, og så til seg selv.

– Jeg synes jeg er flink til å ta med barna mine på aktiviteter, sa Kronprinsen som et kompliment til seg selv.

Kronprins Haakon understrekte hvor viktig det er med et godt selvbilde når det kommer til å både være glad i seg selv og i andre.

– Når man står opp om morgenen og ser seg selv i speilet, burde man gi seg selv et kompliment, foreslo han som et verktøy for å bedre selvbildet.

– Jeg har blitt mer åpen og utadvendt

Precious Sundby (15) er en av ungdommene som er med i Flyt Drammen. Hun er så langt veldig fornøyd med programmet.

– Før jeg begynte her, så gjorde jeg egentlig ikke så mye på fritiden. Nå har jeg blitt mer åpen og utadvendt, så det er veldig bra, sier hun.