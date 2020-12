De fire partiene ble onsdag enige om salderingen av 2020-budsjettet. Pengene kan brukes til å gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien.

– Vi skal ha et næringsliv etter pandemien. Derfor er jeg glad for at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF med disse pengene kan bidra til å trygge jobber i denne krevende tiden, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) i en pressemelding.

Totalt er det lagt opp til at 53 ulike kommuner får nyte godt av midlene. For fordelingen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig arbeidsledighet på 3,9 prosent.

Kun Oslo, Bergen og Stavanger får en større del av kaka enn Drammen.

Mens Drammen får 11 milloner, stikker Oslo kommune av med rundt en tredel av midlene, 78,5 millioner kroner.

Bergen får 32 millioner og Stavanger 16 millioner kroner.

Frps finanspolitiker Hans Andreas Limi viser til at partiet nå sikrer raskere utbetaling av penger til bedrifter som sliter og trenger akutt hjelp i påvente av den brede kompensasjonsordningen.

– Det er selvfølgelig fullt mulig for kommunene i tillegg å bidra med egne midler for å hjelpe bedriftene, sier han.

Anders Wengen (V), leder for næringsutvalget i Drammen, mener krisepakken til næringslivet kommer lovlig sent. For en måned siden innførte kommunen skjenkestopp, som rammet utelivsbransjen hardt. Arkivfoto

– Lovlig sent

Anders Wengen (V), leder for næringsutvalget i Drammen kommune, forteller at de lokale politikerne har jobbet tett mot partifellene i regjeringen og på Stortinget for å komme i mål med en slik pakke.

– Det er fint at de har funnet penger, men det kommer lovlig sent, sier Wengen. Selv om pengene er verdsatt, er det over en måned siden skjenkestoppet førte til at utelivsbransjen ropte etter hjelp.

– Men når krisepakken først kommer, skal vi selvfølgelig ta den imot med åpne armer.

Forutsetter støtte til utelivet

Det er opp til politikerne i Drammen å fordele de 11 millionene ut til næringslivet.

Nå blir utfordringen å behandle saken og fordele pengene raskt nok ut til de som trenger det. Ifølge Wengen er målet at bedriftene skal motta pengene allerede før jul, og at den politiske behandlingen gjøres på formannskapet førstkommende fredag.

Selv om de fleste i det lokale næringslivet sliter som følge av de strenge smitterestriksjonene, er det nettopp utelivsbransjen og serveringsbransjen som har blitt hardest rammet av økonomisk tap og permitteringer.

– Jeg går ut fra at utelivsbransjen blir løftet høyt i vurderingene av hvem som skal få støtte i krisepakken.