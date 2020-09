Koronasmitte på tre skoler i Drammen – 98 elever i karantene

De tre skolene som er berørt, er Aronsløkka skole, Krokstad skole og Kjøsterud skole, opplyser Drammen kommune i en e-post torsdag kveld.

* Ved Aronsløkka skole er det én klasse på 2. trinn som er berørt. 19 elever og 2 lærere settes i karantene.

* Ved Krokstad skole er det to klasser på 4. trinn som er berørt. 45 elever og 9 lærere settes i karantene.

* Ved Kjøsterud skole er det én klasse på 9. trinn som er berørt. 34 elever og 5 lærere settes i karantene.

Får hjemmeundervisning

Elevene som er satt i krantene, får hjemmeundervisning fram til fredag 25. september. Siden lærere ved alle de tre skolene må i karantene, får det også konsekvenser for resten av elevene på trinnene der det er påvist smitte.

– Vi ønsker selvfølgelig å ha elevene på skolene, men med ordinært sykefravær og mange lærere i karantene, er det ikke mulig å opprettholde ordinær undervisning. For å sikre best mulig opplæring for alle elevene, får elevene ved disse trinnene nå hjemmeundervisning, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for skole i Drammen kommune.

Sola sier det er vanskelig nå å si hvor lenge det er til de elevene som ikke er i karantene, kan komme tilbake til skolen.

– Men vi jobber for at perioden med hjemmeundervisning for elevene som ikke er karantene, skal bli så kort som mulig, fortsetter han.

Kjent smittevei

Kommunen skriver at ingen av de tre elevene som nå har fått påvist smitte, er blitt smittet på skolen. Ifølge kommunelegen er smitteveien kjent for alle de tre, skriver Drammens Tidende.

Foresatte til elevene som settes i karantene, blir kontaktet via SMS og epost. Det blir også foresatte til elever som ikke skal i karantene, men som skal ha hjemmeundervisning. Resten av foreldrene ved skolen får også informasjon.

