Utenriksdepartementet (UD) bekrefter overfor Dagsavisen at de fortsatt får flere hundre henvendelser daglig fra nordmenn i utlandet som ønsker bistand til å komme seg hjem. Men UD har ikke et eksakt tall på hvor mange som befinner seg i utlandet.

Athar Ali, leder i Norsk innvandrerforum, skjønner at situasjonen er vanskelig.

– Men jeg mener at norske myndigheter ikke har gjort nok for å hente sine borgere hjem, sier han.

Ali var selv i Pakistan da koronaepidemien brøt ut og fikk store problemer med å komme seg hjem.

21. mars suspenderte pakistanske myndigheter alle kommersielle internasjonale flyginger til Pakistan. Det førte til at mange norske statsborgere som befant seg i Pakistan, ikke fikk brukt sine returbilletter.

Ali forteller at den norske ambassaden i Islamabad viste til nettsidene til ulike flyselskaper, der det skulle være mulig å booke seg en billett da han forsøkte å komme seg hjem.

Han kjøpte først billetter hos Qatar Airways. Prisen ble på 78.000 kroner for fire billetter, men flygingen ble kansellert, og Ali har fortsatt ikke fått refundert pengene.

– Jeg mener at når ambassaden tipser folk om steder de kan kjøpe billetter, må det skje på et sikrere grunnlag.

Har ikke råd til ny billett

Han fikk etter hvert booket seg nye billetter hos Pakistan International Airlines (PIA). Men det var alt annet enn enkelt. Ifølge Ali gikk det ikke an å bestille billetter via nettsiden som ambassaden hadde vist til. Han måtte derfor ringe folk han kjente i Norge for å få det ordnet.

– Det var på den måten jeg kom meg hjem til Norge. Mange av dem som er i Pakistan nå, er eldre mennesker som ikke har ressurser til å gjøre det jeg gjorde. I tillegg er billettene så dyre at mange ikke har råd til å kjøpe dem, sier Ali, som har kontakt med flere i Pakistan som ikke har kommet seg hjem.

Athar Ali er leder i Norsk innvandrerforum. Foto: Javad Parsa

Etter at pakistanske myndigheter stengte ned den kommersielle flytrafikken til landet, begynte norske myndigheter å jobbe med å få på plass en ekstraordinær flyging fra Islamabad. 11. april fikk rundt 300 passasjerer plass om bord i et SAS-fly som tok dem hjem til Norge. Flygingen kom i stand gjennom et samarbeid mellom norske myndigheter og SAS.

Ali synes det tok for lang tid, og han mener også at myndighetene burde lagt til rette for flere flyginger fordi det har vist seg vanskelig å komme seg hjem med andre selskaper.

– Mange av dem som befinner seg i Pakistan er i en risikogruppe. Jeg kjenner flere som har vært der siden februar. Viruset sprer seg raskt i landet. Blir de smittet, kommer de seg ikke tilbake til Norge. Dette er norske statsborgere som har bodd store deler av sitt liv i Norge, sier Ali.

Hjulpet 5.000 hjem

Siden 12. mars har Utenriksdepartementet i samarbeid med Samferdselsdepartementet og flyselskapene tilrettelagt for totalt 39 flyginger for å bistå nordmenn i utlandet. 5.000 passasjerer har kommet seg hjem ved hjelp av denne ordningen, og myndighetene fortsetter samarbeidet med flyselskapene fram til 1. juni.

Flyene har gått fra Spania, Kypros, Tyrkia, Italia, Marokko, Brasil, Pakistan, Ghana/Nigeria og Argentina, opplyser UD. De aller fleste av flygingene er opprettholdelse av ordinære ruter, mens seks av dem var charter fra steder det ikke fantes kommersielle ruter, som fra Islamabad. Alle passasjerer har betalt for egne billetter.

Utenriksdepartementet skriver følgende om hvorfor det har vært krevende å bistå folk som vil hjem:

«UD og ambassadene har i dialog med lokale myndigheter bidratt til blant annet landings- og overflygingstillatelser. Mange land har omfattende smittevernrestriksjoner som stengte luftrom, stengte grenser og begrensninger på reise og transport innenlands. Dette har mange steder gjort arbeidet med å bistå nordmenn med å reise hjem krevende.»

Situasjonen i Pakistan

Departementet skriver at ambassaden i Islamabad følger situasjonen nøye og at de ber alle nordmenn som er i Pakistan om å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske myndigheter har foreløpig ingen planer om å sette opp flere ekstraordinære flyginger fra Pakistan og viser til at PIA nå flyr fra Islamabad til Oslo.

Dagsavisen har vært i kontakt med flere norske statsborgere som fortsatt er i Pakistan.

Muhammad Akram Malik Maitla forteller at han egentlig skulle hjem 4. april, men at flygingen ble kansellert. Han forsøkte å booke om returbilletten, men fikk til svar at det ikke var plass på nye flyginger som var satt opp.

Skulle han kjøpt en ny billett, måtte han betalt rundt 10.000 kroner for en enveisbillett.

– Jeg vil hjem til Norge, men jeg har ikke råd til å kjøpe en så dyr billett.

Maitla forteller også at han har vært i kontakt med ambassaden.

– De kunne ikke hjelpe meg. Det har ikke vært en god situasjon.

Nå har han endelig fått booket seg en billett hjem til Norge 30. mai. Maitla oppholder seg i Lahore, mens flyet går fra Islamabad. Han skal reise sammen med kona, datteren og barnebarnet på fem måneder.

– Det blir vanskelig å dra til Islamabad med familien på grunn av at det er lockdown, sier han.

Savner Norge

Asif Mir er også i Pakistan. Han forsøkte å booke om returbilletten i mars, men flygingen ble kansellert.

– Vi som er minstepensjonister har ikke råd til å betale 10.000 kroner. Vi har ventet på normale priser og normale ruter.

Han forteller at han nesten fikk panikk da han skjønte at det ville bli svært vanskelig å komme seg hjem. Nå forsøker han å gjøre det beste ut av situasjonen.

Mir forteller at han er svært nøye med å ikke utsette seg for smittefare og at han for det meste holder seg inne. Pakistan har ennå ikke nådd smittetoppen, og så langt er det registrert over 800 koronarelaterte dødsfall i landet.

– Her er det ingen som stiller seg i kø og holder avstand. Vi som har en norsk tankegang blir irriterte på det, sier Mir.

Etter gjentatte forsøk på booke om billetten, har han nå endelig fått plass på en flyging 30. mai, men Mir frykter at også denne flygingen blir kansellert. Han hadde egentlig plass på en flyging 27. mai, men den ble kansellert.

– Jeg savner Norge og skulle gjerne vært hjemme hos døtrene og barnebarna mine nå.

