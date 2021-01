Koronadødsfall på Drammen sykehus

Det skriver Drammen kommune i en pressemelding tirsdag.

Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. To av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For den siste smittede er det en antatt smittevei, men det er ikke fastslått en sikker smittevei.

Det er påvist ett smittetilfelle knyttet til Danvik folkehøyskole. Både elever og ansatte settes i rutinemessig karantene.

Dette er den tredje dagen på rad med relativt få rapporterte smittetilfeller. For første gang siden årsskiftet er det tre dager på rad med færre enn ti daglige smittetilfeller. Og for første gang siden oktober er det registrert så få som 14 tilfeller over en tredagersperiode.

– Vi er veldig spente på hvordan smitteutviklingen fortsetter de neste dagene. Er det lave tallet en tilfeldighet eller ser vi nå resultatet av strenge tiltak som bidrar til å senke smittetrykket? Vi krysser selvfølgelig fingrene for at det er det siste som er tilfellet, men vi har også tidligere sett noen slike perioder med lavere tall som kan skyldes variasjon i antall prøver som er tatt eller forsinkede prøvesvar, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han understreker imidlertid at smittesituasjonen fortsatt er høyst uavklart og at det er altfor tidlig å konkludere med at smittetrykket er i ferd med å avta.

– Vi har en veldig alvorlig situasjon relativt nær oss på den andre siden av Oslofjorden. Og både Drammen og flere andre kommuner i vårt nærområde har sendt inn positive koronaprøver til analyse for å finne ut om den britiske virusmutasjonen kan påvises også hos oss. Noen av kommunene vil nok få svar på sine prøver i dagen som kommer, og dersom den engelske varianten av koronaviruset viser seg å være mer utbredt enn vi har trodd, må vi i verste fall regne med at smittetallene kan skyte i været igjen, sier smittevernoverlegen.