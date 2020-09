Av Anders R. Christensen og Mette Estep

Det opplyser Slottet på sine nettsider fredag formiddag, etter at kong Harald tidligere fredag ble innlagt på Rikshospitalet.

Kongen, som ble 83 år i februar, ble sykmeldt i forbindelse med innleggelsen, og programmet for kongehuset ble raskt reorganisert.

Fredag formiddag kom beskjeden om årsaken til innleggelsen.

– Kongen ble i dag tidlig innlagt på Rikshospitalet. Årsaken var tung pust. Kongen er nå til utredning. Covid-19 er allerede utelukket, opplyser Slottet.

Sonja på besøk

– Kronprinsregenten leder statsråd i dag, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB.

Kongen må også overlate den faste audiensen med statsminister Erna Solberg (H) til kronprinsen.

– Jeg ønsker kongen god bedring, sier Solberg til NTB.

Kong Harald og dronning Sonja skulle egentlig være til stede på Maihaugen i Lillehammer klokken 16 fredag ettermiddag, under markeringen av at Tuengen allé 1b, som er dronningens barndomshjem, står ferdigstilt.

– Programmet går som planlagt, med dronningen til stede, sier seniorrådgiver kommunikasjon Erik Haugen hos Fylkesmannen i Innlandet.

Før det oppdraget har dronningen trolig vært på besøk hos kongen, hun kjørte selv fra sykehuset i 10.45-tiden fredag i bil.

Sykmeldt i januar

Kongens faste lege holder til på Rikshospitalet, og det var også der han var innlagt sist han var sykmeldt, i januar. Han ble innlagt onsdag 8. januar etter å ha opplevd svimmelhet. Det ble ikke funnet alvorlig sykdom, men han ble sykmeldt i to uker.

Torsdag ettermiddag var kongen til stede på markeringen av sesongslutten for kongeskipet i Oslo, sammen med dronningen og kronprinsen. Tidligere i måneden har han hatt besøk på Slottet av barn fra Blå Kors Barnas Stasjon for å snakke om hvordan de har hatt det i koronatiden. Kongeparet var også gjester da barnebarnet prins Sverre Magnus ble konfirmert i Asker kirke lørdag 5. september.

Arbeidsfordeling

I tillegg til sykmeldingen i januar har kong Harald vært sykmeldt én gang til det siste året, noen dager like før jul i fjor, på grunn av en virusinfeksjon. Da var det to år siden forrige sykmelding for kongen.

Kronprins Haakon fungerer som regent og midlertidig statsoverhode når kongen er sykmeldt.

I et intervju med NTB gjort tidligere i september kommenterte kronprins Haakon, nå 47 år, hvordan arbeidsfordelingen i kongefamilien generelt har fungert i koronatiden. De fleste offisielle oppgavene faller på ham og kong Harald.

– Fram til nå synes jeg at vi har klart å jobbe ganske fint sammen. Jeg tenker litt som at det er et team, og at vi fordeler arbeidsoppgavene litt sånn fortløpende oss imellom for å få best mulig resultat. Det tenker jeg vi skal fortsette å gjøre i årene framover også, sa kronprins Haakon til NTB om arbeidsdynamikken i familien.