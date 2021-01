Kommunen i gang med å vaksinere på Fjell - tross nytt smittetilfelle

15 av de 20 nye smittede er nærkontakter av tidligere smittede. Én har fått påvist smitte etter reise til utlandet, tre har ukjent smittevei, og hos én holder man fremdeles på med smittesporing.

Siden begynnelsen av mars har 2266 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte. De siste to ukene er tallet på smittede 198.

Helsepersonell smittet

Fire ansatte ved Drammen helsehus og én ansatt ved hjemmetjenesten Bragernes har fått påvist smitte. Dette medfører ikke at flere blir satt i karantene.

Det er også påvist smitte hos en ansatt ved Fjell bo- og servicesenter. Heller ikke her må nye personer settes i karantene, men det betyr at kommunen må forlenge perioden hvor man systematisk tester på Fjell.

På et pressemøte tirsdag morgen forteller smittevernlege Einar Sagberg at selv om utbruddet ikke er helt over, har man vaksinert på Fjell.

– Brukerne som ikke har hatt sykdommen ble vaksinert på fredag. Også ansatte som ikke har vært smittet har fått tilbud om vaksine, flere av disse er også vaksinert, sier han.

Tidligere i januar sa han at kommunen ville vente med å vaksinere der det var pågående utbrudd. Men nå anses utbruddet på Fjell å være under kontroll, selv om den systematiske testingen fortsetter.

Det er også to smittetilfeller ved skoler i Drammen - ett på Marienlyst skole og ett ved Drammen videregående skole. Disse medfører at både elever og lærere blir satt i karantene.

Flere varianter av viruset

Dagsavisen Fremtiden har tidligere skrevet om at det er gjort prøver av viruset på Drammen sykehus og ved Fjell bo- og servicesenter, der smitten har spredd seg svært raskt.

Prøveresultatene fra Fjell viste en kjent variasjon av viruset, som kan være mer smittsom. I helga kom prøveresultatene også for Drammen sykehus, der er det påvist en annen variant som FHI mener er mer smittsom enn den vanligste korona-varianten.

Sagberg sier de ikke vet om disse variantene er i omløp i Drammen, utover de to institusjonene.

– Vi har funnet at de har spredd seg til husstandsmedlemmer og nærkontakter før vi har fått stanset det. Men hvilke varianter som er i omløp generelt i Drammen har vi ikke oversikt over. Det gjøres noen stikkprøver hos dem som får påvist viruset, men generelt ser vi at FHI primært prioriterer å kartlegge varianter som kommer fra utlandet. Så det tar lang tid, sier han.

Etterslep av prøver

I løpet av desember og januar er det bare tre dager Drammen kommune har rapportert et høyere antall smittede pr dag, enn det som gjøres i dag.

– Det er ikke overraskende at dagens smittetall er høyere enn de to foregående dagene. Vi visste at vi hadde noen prøver som ikke var analysert, og det var naturlig å anta at noen av disse prøvene ville vise koronasmitte. Hvis vi ser på gjennomsnittet for de siste tre dagene, så er det påvist i overkant av 11 smittetilfeller pr. dag. Dette er et noe lavere tall enn tallene som ble rapportert gjennom forrige uke, sier smittevernoverlegen i en pressemelding.

Smittevernoverlegen understreker at dagens rapporterte smittetall henger sammen med en oppsamling av prøver fra flere dager.

– Det er ingen grunn til å se på dagens tall som alarmerende i seg selv. Vi skal selvfølgelig følge nøye med på smitteutviklingen, og alle må fortsatt følge smittevernreglene. Men dagens tall alene gir ikke noen indikasjoner på at smitten stiger ukontrollert på noe vis, selv om det er blant de høyeste som er registrert på ganske lang tid, sier Sagberg.

Fortsatt lokale regler

Regjeringen lempet i går på en del av tiltakene som ble innført like etter nyttår. At enkelte nasjonale tiltak er avviklet, betyr imidlertid ikke at det automatisk er åpnet for å gjenoppta aktivitetene.

Fortsatt gjelder den lokale forskriften som formannskapet i Drammen kommune har vedtatt, og den setter foreløpig noen begrensninger for blant annet aktiviteter for ungdom i alderen 13-19 år. Formannskapet møtes tirsdag 26. januar for å se på hvilke endringer i den lokale forskriften som eventuelt skal endres.

Her kan du teste deg

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.