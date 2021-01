Klinikken med tydelig svar etter varsel: Metoden er trygg og vi følger alle regler

Rett før jul skrev Dagsavisen Fremtiden om at det var levert inn bekymringsmelding til fylkeslegen om Drammen laserklinikk.

Det er Norsk Melanomgruppe, det fremste fagmiljøet innen føflekkreft, som hadde sendt bekymringen om det de mente kunne være uforsvarlig drift. Årsaken er at klinikken reklamerer med at de fjerner føflekker med laser, noe gruppa mente kunne gjøre det vanskeligere å oppdage føflekkreft. Det er en av de dødeligste krefftypene i Norge.

Overlege Oddbjørn Straume, som leder gruppa, understreket at de ikke hadde holdepunkter for at det gikk uriktig for seg, men at de mente saken burde undersøkes av fylkeslegen.

Klinikkens lege Eva Spasowska avviser at de driver uforsvarlig eller ikke gjør gode nok undersøkelser i svaret fra klinikken.

Undersøker nøye

12. januar var klinikkens frist for å svare på bekymringsmeldingen. De opplyser i sitt svar om at de har hatt tilbud om fjerning av føflekker ved klinikken siden 2007, og at denne utføres av lege.

Klinikkens lege heter Ewa Spasowska. Hun jobber som fastlege i Lier og har spesialisert seg innenfor diagnostikk av hudforandringer, og bruker dermatoskopi - polarisert lys, for å diganostisere føflekker. Hun beskriver sin utdanning og flere kurs hun har tatt, samt at hun har hatt praksis ved Føflekklinikken i Drammen.

Hun understreker at hun før en eventuell behandling har pasientintervju, og undersøker føflekkene både med dermatoskopi og klinisk (altså ved observasjon, osv.). Hun vurderer på grunnlag av det hvilken behandling som er riktig.

Spasowska sier videre at hun både fjerner føflekker fysisk, slik melanomgruppa mener er tryggest, tar ut deler av føflekken for videre undersøkelse og fjerner ved laser.

Farlige føflekker fjernes kirurgisk

Legen skriver at hvis hun mistenker ondartede hudforandringer, opplyser hun pasienten om at det må fjernes kirurgisk raskest mulig.

«Siden Drammen laserklinikk er en privat klinikk, informeres pasienten om at behandlingen også tilbys av statlige aktører som har avtale med HELFO,» skriver Spasowska.

Hun sender også inn alle føflekker som det tas prøver av eller som fjernes kirurgisk til undersøkelse ved Drammen sykehus.

– Følger alle regler

Oppsummeringen av laserklinikkens svar er altså at de følger alle regler og driver faglig forsvarlig. Samtidig skriver daglig leder ved klinikken at de er glade for at det følges nøye med på bransjen og at det sørges for at alle aktører følger regelverket.

Dagsavisen Fremtiden har videresendt klinikkens svar til Oddbjørn Straume i melanomgruppa for kommentar. Han har foreløpig ikke svart. Klinikkens daglige leder Herman Klien Hermansen ønsker ikke å kommentere saken utover brevet til fylkeslegen.

Det er foreløpig ikke avklart om fylkeslegen vil lukke saken eller følge den opp videre.