– Vi opplever enorm etterspørsel etter juleribbe fra griser som har hatt et godt liv. Folk begynte å sette seg på venteliste i juli, og allerede i august begynte salget å ta av, forteller Petter Simonsen, medeier av Norsk ullgris DA, på Østre Pavestad gård i Aurskog Høland, som.

Han er en av bare fire norske, svinebønder som produserer kjøtt merket med Dyrevernalliansens dyrevernmerke. De fire er Grøstadgris, Kolonihagen, Heinrich Jung og nevnte Norsk ullgris. De tre sistnevnte er også økologiske.

At etterspørselen øker kan de i hvert fall bekrefte hos Meny på Union brygge i Drammen. Kjøttansvarlig i ferskvaredisken Doreen Schøtz forteller at alt de får inn av juleribbe fra Grøstadgris blir utsolgt på få dager, selv om prisen ligger på rundt 200 kroner kiloen.

– Ja, da er det først til mølla som gjelder. Heldigvis har vi også ribbe fra Jæren Smak, som også tenker mer på dyrevelferd. Det går stadig mer av den nå om dagen, sier Schøtz, som mener det synes på kjøttet at grisen har fått vokse lenger. Det skal både bli mer marmorert – og ha mer fett og tydeligere partier med rent kjøtt.

Rema 1000, som selger frosne ribber fra Kolonihagen, til 249 kroner per kilo, kan også melde om økt salg. Leder ved Rema 1000 i Svelvik kan likevel fortelle at de har flere ribber igjen, men de forventer at alt blir borte før jul. Forbrukerne ser ut til å være mer enn villige til å betale litt mer – for retten de bare spiser én gang i året.

Eksklusiv julemat

Simonsen er ikke et øyeblikk i tvil om at Norsk Ullgris, som har fire eiere – fra to samarbeidende gårder, kunne ha solgt mye mer enn de gjør per i dag. Dette til tross for at juleribba herfra koster 449 kroner kiloen – og selges via REKO-ringer i Østfold, Akershus og Oslo.

– Vi har i flere år bygget opp besetningen av grisetypen Mangalica ullsvin, og er nå der vi skal være i forhold til plasskapasitet og beite. Etter grisingen til våren har vi nok totalt rundt 400 griser, og slakter omkring 200 i året. Mer enn dette blir ikke aktuelt, for vi vil ikke kompromisse verken på kvalitet eller dyrevelferd.

En av årsakene til den høye prisen er at ullgrisene er svært forskjellige fra vanlige norske griser.

– For det første vokser de saktere, har mer marmorert kjøtt og vi slakter ikke før de er mellom 18 og 24 måneder gamle. Det er en uforedlet rase med instinktene i behold, og her lever de ute på beite hele året – med soveplasser i haller med masse halm. De fores med økologisk urkorn og kraftfór uten soya. Dette er med andre ord et eksklusivt produkt, forklarer Simonsen.

Fortsatt liten produksjon

– Vi klarer fortsatt ikke dekke etterspørselen fra både kjøpmenn og kunder, men vi har spredt volumet ut i Norge slik at også flere skal få tilgang på økologisk, dyrevernmerket ribbe fra Kolonihagen, forteller Arnt Ove Dalebø Englund, innovasjonsdirektør i Kolonihagen.

Til jul i 2017 leverte de for første gang juleribbe til Rema 1000. I første omgang var det bare rundt ett tonn - fordelt på utvalgte Rema 1000-butikker i Oslo. Dette ble en skikkelig snakkis - og veldig fort utsolgt. I 2018 hadde de fått med flere bønder - og leverte det tredobbelte. Så havnet de i flere år helt i toppsjiktet av Dagbladet og VGs ribbetester. I dag er det fire bønder som produserer svinekjøtt for Kolonihagen, og i 2020 leverer de 25 tonn økoribbe til Rema 1000s kunder.

Gry-Beate Knapstad, i Grøstadgris, sier de egentlig aldri har klart å levere nok juleribbe i forhold til etterspørselen på denne tiden av året.

Gry-Beate Knapstad, i Grøstadgris, driver også med frilandsgris - og leverer blant annet til Meny, Jacobs og enkelte Spar-butikker. Foto: Privat

– Det begrenser seg av at vi er avhengige av å få solgt resten av dyret også - til en riktig pris. Vi har også vokst litt med markedet, siden vi startet for omtrent 20 år siden, men slakter nå cirka 3.000 griser i året. Totalt leverer vi rundt sju tonn ribbe til butikkene før jul - og dette har ligget ganske stabilt de siste årene.

Vanlig svinekjøtt

Vanlige norske griser, fra ordinær produksjon, er fire til seks måneder gamle før de slaktes. Da veier de allerede rundt 100 kilo. En gris på mellom 50 og 85 kilo har bare krav på 0,65 kvadratmeter å leve på.

Slaktegriser lever vanligvis i små betongbinger hele livet, og får ikke tilfredsstilt sine naturlige aktivitetsbehov. Mens grisen i naturlig tilstand får fire til seks unger per kull, får norske purker i gjennomsnitt 15,7 unger. Omtrent 12 - 13 prosent dør i løpet av den første levetiden.

I naturen avvennes grisunger gradvis fram til seks måneders alder. I fangeskap tas de fra moren når de er rundt fire uker gamle. Fra naturens side blir griser gjennomsnittlig 15 år gamle, men de kan også bli godt over 20 under gode forhold. Norske purker blir to - tre år før de slaktes.

Billigste ribbe kan du få kjøpt til rundt 60 kroner kiloen.

(Kilde: Dyrevernalliansen)

