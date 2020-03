Ekstreme tider i utelivsbransjen krever ekstraordinære tiltak, skal man klare å holde åpent. Mens de fleste av Drammens restauranter har sett seg nødt til å stenge driften som følge av strenge smitteverntiltak og få kunder i bybildet, er det noen som biter seg fast.

Solveig Iren Røine driver Jovialen på Drammen stasjon og Hos Solveig på Grønland torg, og har foreløpig beholdt tre ansatte på jobb, etter at resten er permittert. Begge steder har justert åpningstidene i takt med at kundestrømmen har endret seg, og nå jobber gründeren med å tilpasse takeawaytilbudet så det skal gå an å holde åpent på et bærekraftig nivå.

Mandag la hun ut melding på sosiale medier om at Hos Solveig tilbyr hjemkjøring av retter bestilt fra menyen deres, og samme ettermiddag var det flere som hadde bestilt cafeens navngjetne tacos. Også en stor gryte med Boeuf Bourguignon sto og putret på komfyren da Dagsavisen Fremtiden var innom i firetiden, og Røine forsikrer at de har matvarer nok på lager til å kunne levere det meste.

– Det er meg! svarer medarbeider Nadia Fossum Nilsen blidt på spørsmålet om hvem som kjører ut.

Saken fortsetter under bildet.

Nadia Fossum Nilsen på Hos Solveig. Foto: Katrine Strøm

Også Jovialen lanserer snart en tjeneste for hjemkjøring, opplyser Solveig Røine og oppfordrer til å følge med på kaffebarens facebook og hjemmesiden til Hos Solveig.

Jevn etterspørsel

På Grua Pizza startet de med hjemkjøring via Foodora for et halvt år siden, og de har fremdeles åpent for levering selv om restauranten er stengt for gjester. Her er alle ansatte permittert, og det er foreløpig innehaver Hege Arnesen som betjener pizza-steinovnen mellom kl. 15 og 20.30.

– Det var bra på søndag, svarer John Andersen om etterspørselen, og håper det vil fortsette utover uka. Mandag holdt de stengt som de pleier.

På Lizzi's Pizza tilbyr de også hjemkjøring, men har redusert åpningstiden til klokka 16-21. Innenfor det tidsrommet kan man bestille og få kjørt hjem mat, forteller restuarantsjef Trude Hellebust.

– Vi håper denne situasjonen går over så fort som mulig, sier hun, og rapporterer om en etterspørsel ganske på det jevne.

Også Peppes Pizza har stengt restauranten, men tilbyr gratis hjemkjøring fram til 26. mars.

Cappadocia resturant i Globusgården hadde åpent til og med helgen, men nå har de permittert seks ansatte og tlbyr heller ikke takeaway.

– Vi har stengt fram til 1. april i første omgang, opplyser Muhammer Bahadir, eier av Cappadocia.