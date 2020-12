Tekst og foto: Harald Reitan

Lokalsamfunnet slo ring omkring ham da Kiwi sentralt og Holtlien kom på kant med hverandre i oktober.

De sosiale mediene kokte etter at Dagsavisen fortalte at Kiwi ba Holtlien om å slutte å sponse lokalmiljøet så mye som han gjorde, slutte å ha så mange ansatte, og slutte å kjøre ut varer til kunder – alt for at butikken skulle sitte igjen med større overskudd.

Det er far og sønn, Vidar og Inge Holtlien, som eier Mjøndalen Mat AS, og som driver den lokale butikken under Kiwi-logoen. Kiwi-konsernet får oppgjør i forhold til omsetningen for bruken av logoen og alle avtalene som hører til.

Ble enige

Men Kiwi-ledelsen ville ansette sin egen butikksjef hvis Inge ikke gikk med på kravene som Kiwi påla ham. Etter kundeopprøret hadde partene et møte der de kom til enighet.

Holtlien fikk drive som før, og dagen etter var han på plass igjen som butikksjef. Tirsdag i denne uka var det Drammens Tidende som først meldte at Inge Holtlien nå likevel slutter.

– Jeg har hatt 90-timersuker i mange år, og jeg har vært sliten. Drivkrafta har vært å få holde på som jeg har gjort, så vi har utsatt og utsatt det å ansette en butikksjef under vår ledelse. Det kan nok hende at støyen som tok litt av i høst, akselererte denne prosessen. Innerst inne visste jeg kanskje allerede da jeg kom tilbake til butikksjefjobben etter et par døgns uro, at dette ikke kom til å vare så lenge, sier Holtlien.

– Hva skal du gjøre nå?

– Nå skal vi ansette en butikksjef. Stillingen er utlyst med søknadsfrist i januar. Den skal besettes av en som har erfaring som butikksjef i en annen Kiwi-butikk av en viss størrelse, og vi vil svært gjerne ha en lokal hvis det finnes en slik kvalifisert. Jeg slutter dermed som personalansvarlig, men det er fortsatt Mjøndalen Mat AS som ansetter medarbeiderne i butikken.

– Jeg hører til i butikken

– Men hva skal du drive med?

– Jeg skal jobbe i butikken. Rydde i hyllene og prate med folk. Det er i denne butikken jeg hører til, og jeg er fra Mjøndalen, så jeg har ingen ambisjon om å gjøre noe annet enn det jeg kan: Holde på med dagligvarer.

– Blir du ikke nissen på lasset?

– Ikke overfor de ansatte – de må forholde seg til sjefen sin. I forhold til kundene kan det kanskje bli en litt krøllete overgang.

– Hva blir motivasjonen din nå?

– Å fremdeles jobbe i en butikk der folk vil handle, og å fortsette å sakte øke omsetningen. Dette er også en sport!

Lover fortsatt sponsing

Holtlien lover at butikken vil opprettholde sponsing av lokalmiljøet, beholde antall ansatte og fortsette med utkjøring av varer.

– Alt skal være som før. Vi skrev ny sponsorkontrakt med Mjøndalen fotball i går – 600 000 kroner pr. år de nærmeste årene, sier Holtlien.

Han vil få mer fritid når han fratrer som butikksjef.

– Jeg tror nok jeg blir mer hjemme, og håper kona og jeg finner ut av hvordan vi skal holde ut flere timer i døgnet sammen! Hun har vist hatt en utrolig tålmodighet med meg. Og så snart vi får lov til å reise igjen, blir det nok en ny tur til Disneyland, sier Inge Holtlien, som har livet i Andeby som en stor hobby - den eneste han har hatt tid til.