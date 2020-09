Kierulf stiller spørsmål om Myrvold Berg er egnet som ordfører

Lavrans Kierulf, gruppeleder for Viken Frp og kommunestyrerepresentant for Drammen Frp, er kritisk til at ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) er åpen for å ta imot flyktninger fra Moria-leiren i Hellas. Han mener at Drammen kommune heller burde spare penger på dette området, da det allerede er økonomiske «krisetilstander» i kommunen.