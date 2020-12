Kenneth har MS – nå skal han være med på maraton: – Det er så sjukt!

Kenneth Pedersen var den fryktede venstrevingen på Svelvik IFs A-lag, inntil han fikk problemer med synet. Da pulsen gikk opp på fotballbanen, ble det vanskelig å se ballen. Det var vennene som foreslo at han burde sjekke seg.

En tid etter kom diagnosen: Multippel sklerose (MS), en kronisk betennelsessykdom som angriper sentralnervesystemet, altså hjernen og ryggmargen.

– Det er drit tøft – det er ikke kult å ende opp sånn. Man trenger en sterk psyke. Heldigvis har jeg en sterk familie som har støttet meg hele veien, forteller Pedersen.

Erfaren løper

I dag er Pedersen ufør, bor på Berger sør for Svelvik i Drammen, og blir mer og mer avhengig av rullestol eller den elektriske doningen sin. Så da ultraløper og barndomskamerat Einar Hagemann spurte om han ville være med på Holmestrand maraton i en spesialvogn, var svaret ja.

– Et maraton – hallo! Det er så sjukt! Jeg kan gå 100 meter, så får jeg mulighet til å være med på 42,2 kilometer. Det blir skikkelig artig.

– For deg, ja, jeg må dytte, skyter Hagemann inn.

– Jeg ser ikke problemet, følger Pedersen opp, etterfulgt av et lurt smil.

Akkurat dytte-biten er ikke fremmed for Hagemann. Ei heller løpedelen. Han har nemlig løpt 63,3 kilometer med datteren Julie og 50 kilometer med sønnen Tobias i barnevogn, i tillegg til triathlon og ultraløp.

En gang løp han 24 timer i strekk. Han satte seg også fore å løpe langs alle radene med frukttrær i hele Svelvik kommune i fjor. Sistnevnte måtte han avslutte etter 53 kilometer, 10,5 timer og 2100 høydemeter, da knærne sa stopp i morellhagen.

Kenneth Pedersen (til venstre) og Einar Hagemann har vært kompiser siden barndommen. Foto: Emma Huisman Moskvil

Trenger spesialvogn

Nå er planen Holmestrand maraton på 42 kilometer, pluss ti ekstra kilometer for... å ha gjort det.

– Siden det er Einar som stiller med lårmusklaturen her, hvordan skal du motivere ham underveis?

– Vi får vel kjøre Metallica på en høyttaler i vogna? sier Pedersen lattermildt og ser spørrende på Hagemann.

– Eller kanskje god, gammeldags mental nedbryting, som omvendt psykologi? foreslår han.

Først venter noen måneder med trening på Hagemann. Pedersen vurderer å utstyre seg med fløyte under løpet, for å kunne skape en fri passasje for vogna. Det er plutselig ikke like lett å komme seg forbi folk.

De må også kjøpe spesialvogna som Pedersen skal sitte i. En slik koster minst 25.000 kroner.

For å få til det har Hagemann skaffet seg sponsorer gjennom det digitale løpet «Hagemanns primtallløp, adventskalender», der han motiverer folk til å bli med og løpe gjennom adventstiden.

En del av sponsinga går til medaljer til alle som blir med. Overskuddet går til spesialvogna Pedersen skal sitte i.

– Det er en usikker tid vi lever i, og det er ikke så lenge til april. Hva hvis maratonet blir avlyst, og dere ikke kan løpe?

– Nei, nei. Det skjer ikke, svarer Pedersen kontant.

– Så lenge vi har vogna, skal vi løpe maraton – med eller uten publikum og drikkestasjoner.