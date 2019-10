Karlsen gir seg i Mjøndalen

Karlsen orienterte de ansatte i MIF om beslutningen onsdag. I en pressemelding framkommer det at han gir seg i klubben etter årets sesong.

– Dette var en særdeles vanskelig beslutning. Samtidig er jeg sikker på at den er rett. Det har vært helt utrolige 13 år med fantastiske folk i klubben. Nå er tiden inne for å gjøre litt andre ting i framtiden, sier Karlsen i pressemeldingen.

Han understreker at det ikke er noen konflikt eller ny arbeidsgiver som gjør at han slutter.

– Det er ingen dramatikk fra min side bak beslutningen om å gi meg. Jeg har rett og slett behov for å gjøre litt andre ting. Samtidig har vi så flinke folk i klubben at jeg ikke er bekymret for framtiden. Hva jeg skal bruke tiden min på framover, finner jeg ut senere. Hovedfokuset nå er sesongavslutningen, som blir veldig spennende og viktig, sier han.

LES OGSÅ: Poengdeling i Ælv Classico

– Et voldsomt slag for oss

Mjøndalen ligger nest sist i Eliteserien med seks kamper igjen å spille. Ett poeng skiller opp til Strømsgodset på kvalifiseringsplassen og Sarpsborg på 13.-plass.

– Kompetansen, arbeidsinnsatsen og den visjonære tenkningen kommer til å bli sterkt savnet i Mjøndalen. Og for meg personlig blir det et stort savn å ikke ha daglig kontakt med Kenneth i jobbsammenheng. Det er et voldsomt slag for oss, men noe vi er nødt til å takle. I dag er det sorg, vemod og litt frykt over at vi han gir seg, men vi må benytte anledningen til å tenke offensivt, sier trener Vegard Hansen til klubbens hjemmesider.

Videre opplyser Mjøndalen at fotballstyret umiddelbart vil starte arbeidet med å finne Karlsens arvtager og at Promiso ved Espen Horsrud vil bistå klubben i den jobben.

– Vi skal løse denne endringen veldig bra i klubben og kommer til å sørge for en smidig overgang når den tid kommer. Han ønsker å fratre slik at ny daglig leder kan komme på plass før planlegging av neste sesong tar til. Eksakt tidspunkt vil bli klarlagt i løpet av kort tid, sier styreleder Trond Tostrup før han legger til:

– Fotballstyret vil uttrykke stor takk til Kenneth for en formidabel innsats som har ført MIF fra 3. divisjon til Eliteserien, sier Tostrup.

LES OGSÅ: Ber Godset jekke seg kraftig ned etter Mjøndalen-overtak

(©NTB)