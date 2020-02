– Vi i Justisdepartementet har fattet et vedtak knyttet til Ahmad, som vi også kjenner som Krekar, om at vilkårene for å utlevere mulla Krekar er til stede. Det er det samme innholdet i vedtaket som det domstolen har fattet, sier justisminister Monica Mæland (H) til NTB.

Hvis vedtaket påklages er det Kongen i statsråd som endelig avgjør spørsmålet om utlevering. Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har varslet nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker dersom departementet kom til at Krekar kan sendes til Italia.

Han har også varslet at han vil bringe saken inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Sendes ikke ut foreløpig

Justisministeren sier at det er tre ukers klagefrist, og at en klage vil ha oppsettende virkning. Det betyr at Krekar ikke vil kunne sendes ut av landet før en eventuell klage er behandlet.

– Vedtaket vil ikke bli effektuert før klagefristen er over, sier Mæland.

– Kan det bety at dette fremdeles kan trekke ut i måneder og år?

– Jeg kommer ikke til å spekulere på dette. Vi har fattet et vedtak, det er en klagefrist, og jeg kan ikke kommentere en klage som vi ennå ikke har mottatt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dømt i Italia

Najmuddin Faraj Ahmad (63), kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker.

Krekar ble i 2003 varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

Frp-jubel

– For en som husker tilbake til begynnelsen av 2000-tallet og hele forhistorien med Krekar, er det selvsagt en spesiell og god dag når vi nå kan registrere at man endelig får utlevert ham, sier Frps justispolitiske talsperson på Stortinget, Per-Willy Amundsen, til NTB om avgjørelsen som kommer tre uker etter at Frp gikk ut av regjeringen.

Å få sendt Krekar ut av landet har vært en kampsak for Frp i mange år. Men selv om partiet hadde justisministeren i over seks år, kom beslutningen først da Høyre overtok departementet.

– Det hadde selvsagt vært morsomt om det var en Frp-statsråd som hadde satt det endelige punktumet. Men vi er trygg på at dette ikke hadde skjedd uten at Frp hadde vært med i regjering, sier Amundsen.

Han føler seg overbevist om at utleveringen nå blir en realitet. Advokat Brynjar Meling har imidlertid varslet nye rettslige skritt og om nødvendig ta saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Det er hans frihet å gjøre, men det vil ikke ha oppsettende virkning. Beslutningen vil bli effektuert, sier Amundsen.



Fakta om mulla Krekar

* 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad.

* Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991.

* Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.

* Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

* Kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der.

* Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler.

* 12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krever ham utlevert.

* Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger.

* Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise.

* 15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

* Krekar ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

* 1. november 2019 besluttet Oslo tingrett at vilkårene for å utlevere Krekar til Italia er til stede. Krekar anket kjennelsen.

* 3. desember 2019 konkluderte Borgarting lagmannsrett med å forkaste anken. Krekars forsvarer varsler at kjennelsen ankes til Høyesterett.

Saken oppdateres.