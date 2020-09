Det er Drammen sanitetsforening som står bak Sisterhood Drammen, der jenter kommer sammen ukentlig på tvers av miljøer - for egenutvikling, vennskap, læring, moro og «empowering». Nå har de satt seg fore også å innta en av de siste gutte-bastionene; gaming. Sammen med Drammens Ballklubb (DBK) e-sport lager de derfor egen spilluke, bare for jenter, i uke 40.

– Vi ser at det er en stor overvekt av gutter innen gaming, og lurer litt på hvorfor det er sånn. Uansett vil vi med dette legge bedre til rette for jentene. Når det er så mange gutter som allerede driver med dette, blir det lett litt sånn «guttastemning» - som gjør det vanskelig for jenter å komme inn i gamingmiljøet. Vi klinker derfor til med egen logo, vi får besøk av etablerte jente-gamere og spillutviklingsselskapet Ravn Studio - som holder til i Drammen og drives av to damer - også blir det mye spill med gode og trygge rammer, forteller Cathrine Finnebraaten, styremedlem, lagleder for DBKs e-sportlag Overwatch og instruktør for gaming-uka.

Andre spill - på andre plattformer

Hennes og klubbens store håp er at gaming-uka med tid og stunder kan føre til at klubben får et rent jentelag.

– Vi vet at jenter i gaming blir undervurdert, og enkelte har til og med måttet utgi seg for å være gutter for å kunne være med på et lag. Derfor hadde det vært så kult med et eget jentelag, så vi får vist at jentene kan bite vel så godt ifra seg i gaming som gutta, konstaterer Finnebraaten.

Ifølge Ola Egeberg Apenes, koordinator i DBK og prosjektleder for klubbens e-sport, spiller egentlig jenter ganske mye de også, det skjer bare på litt andre plattformer - og med litt andre spill.

– I hvert fall viser den siste Barn og medier-undersøkelsen at over 60 prosent av jentene mellom ni og 12 år spiller hver dag de også. Forskjellen er at de er mer på mobile plattformer og i apper, og foretrekker spill som for eksempel Sim City og andre kreative spill. Så det er ikke nødvendigvis sånn at gutta gamer så mye mer enn jentene, de er bare mer opptatte av de kjente PC-spillene. Men man vet ikke helt hvorfor det er sånn, mulig disse spillene først og fremst er utviklet med tanke på gutter.

Nettverk, fristed og nye opplevelser

Likevel er det et faktum at det sakte men sikkert blir flere jenter i gaming-miljøet også, men en del trenger nok litt drahjelp for å tørre å prøve. I gaming-uka i høstferien legges det derfor til rette for at både jenter som har gamet fra før og helt urutinerte kan slå seg løs i trygge omgivelser og uten prestasjonspress.

– Det er nettopp dette som er målet for Sisterhood, å lage aktiviteter og arenaer som er åpne for alle. Der jenter kan møte andre jenter - som de kanskje ikke møter i sine vanlige miljøer, skape nettverk og vennskap - og ha et fristed der alle bare kan være som de er, forklarer Bente Bostrøm, prosjektleder Sisterhood Drammen/Drammen sanitetsforening.

Hun opplyser at gaming-uka finner sted i lokalene til Akademiet Ypsilon, på dagtid mandag til fredag i uke 40. Det blir servert lunsj hver dag og uken avsluttes med turnering og festmiddag. Deltakelse er gratis. Mer info og påmeldingsdetaljer på «Sisterhood Gamingweek» på Facebook.

