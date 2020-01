Torsdag la Magnus Weggesrud fra Hokksund ut et innlegg på Facebook, der han skriver at det nå er på tide å forby privat bruk av fyrverkeri. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Mer enn 50 kommentarer senere er Weggesrud like sikker i sitt syn.

– Jeg mener det skal mye til før man vedtar et forbud mot noe, men i dette tilfellet mener jeg vi har kommet til et punkt der vi ser så mye uvettig bruk som går utover andre, både folk og dyr, at grensen er nådd. I sosiale medier dukker det opp filmklipp av folk som fyrer av raketter med bare hendene, inne i hus og til og med fra folks bakender. Det fyres av inne i butikker og mot folkemengder, ofte forbundet med alkohol.

Må tas på alvor

Weggesrud er fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Viken, men understreker at han her snakker som privatperson. På grunn av mye støtte fra partifeller, ser han likevel ikke bort ifra at dette er noe han kan komme til å foreslå for fylkeslaget etter hvert.

– Veldig mange i Sp lever med og av dyr og er svært opptatte av dyrevelferd - som er noe av det viktigste i denne saken. All den redselen og de lidelsene dette påfører dyr, både kjæledyr, husdyr og ikke minst ville dyr, er faktisk noe vi må ta på alvor. Dyreeiere kan selvsagt gjøre grep for å skjerme dyra, men det blir veldig vanskelig når så mange ikke overholder reglene om at fyrverkeri kun kan fyres av mellom 18.00 og 02.00 på nyttårsaften. Ville dyr har ingen mulighet til å skjerme seg.

Fare for flere

Selv om langt de fleste av Facebook-kommentarene støtter Weggesruds syn, er det også dem som mener et forbud blir feil. De skriver for eksempel at man heller må skjerpe inn reglene - og at man ikke bare kan forby alt det man misliker. Andre lurer på om det ikke også burde vedtas forbud mot røyk, alkohol, biler og motorsykler.

– Skjerpede regler er vanskelig å håndheve - og et ressursspørsmål. Hva vil vi at politiet skal bruke tida på? Med et forbud, vil bruken gå drastisk ned. Det vil selvsagt være noen som får tak i fyrverkeri ulovlig, men det vil bli enklere for politiet å håndheve dette. Og når uvettig bruk av fyrverkeri går ut over andres sikkerhet handler det ikke bare om å «mislike» noe.

Vedrørende eventuelle forbud mot andre skadelige ting, påpeker Weggersrud at røyk og alkohol i hovedsak går ut over brukeren selv, mens fyrverkeri kan innebære fare for både folk og dyr som befinner seg i nærheten.

– Når det gjelder bil og motorsykkel må dette sees i sammenheng med nytteverdi. Er folk avhengige av bil eller motorsykkel for å komme seg rundt? Ja. Er folk avhengige av fyrverkeri for å feire starten på et nytt år? Nei.

Helt unødvendig

Weggesrud tror man i framtida vil se flere løsninger som kan gi den samme stemningen som fyrverkeri, uten å skade eller skremme verken folk eller dyr. Han viser til at i den svenske byen Lidköping har man de siste tre årene tatt i bruk lasershow i stedet for fyrverkeri, og at det har blitt veldig populært.

– Ja, for det blir faktisk nyttårsaften uten bruk av fyrverkeri også, konstaterer Magnus Weggesrud.

Flere for forbud

I en undersøkelse Norstat har utført for Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), kommer det fram at nesten sju av ti er enige - eller noe enige i - at det er riktig å forby privat bruk av fyrverkeri på nyttårsaften. De fleste har oppgitt brann og personskader, samt at det skremmer dyr, som de viktigste årsakene.

Facebook-gruppa Folkeaksjonen mot privat fyrverkeri har i løpet av de tre - fire siste dagene økt fra 300 medlemmer til nesten 14.000 i skrivende stund (her øker antallet stadig) - mens underskriftskampanjen Forbud mot fyrverkeri i privat regi har fått inn mer enn 17.000 signaturer.

Rett før jul meldte NTB at Øyelege Nils Bull, ved Haukeland universitetssjukehus, Dyrebeskyttelsen og Veterinærforeningen hadde gått sammen om en oppfordring til myndighetene om å forby privat oppskyting av raketter.

Via diverse medier har det blitt kjent at årets nyttårsfyrverkeri kostet en hest og ei drektig ku livet, et tjuetalls hunder er fortsatt savnet - etter å ha stukket av fra eierne i panikk, 11 mennesker har pådratt seg mer eller mindre alvorlige øyeskader og ungdom har fyrt av fyrverkeri inne i en buss, mot folk og mot politiet og i en stall. Det oppsto også flere branner - og en mann er siktet for mordbrann.