Onsdag 16. desember vedtok kommunestyret å sette i gang bygging av Krokstad sykehjem neste år. De fastsatte den totale prislappen til 850 millioner. Det er rundt 200 millioner lavere enn prisestimatet Drammen Eiendom KF har kommet med for sykehjemmet.

Prisen ingen kan forklare

Det var i første tertialrapport i 2020 at den nye beregningen for prisen på sykehjemmet dukket opp: 1,051 milliarder. Den summen ga flere av politikerne hakeslepp.

– Jeg satt i helseutvalget i Nedre Eiker, og har jobba mye med dette prosjektet før vi ble del av gamle Drammen. Da opererte vi med helt andre tall enn det som kom i den nye kommunen. Derfor kom det som et sjokk da vi så summen i nye Drammen, sier Kristin Løvås Gjerde.

Gjerde sier de i Nedre Eiker opererte med et estimat på rundt fem millioner per sykehjemsplass - noe som ville betydd en kostnad på rundt 640 millioner kroner for 128 plasser.

Frp-politikeren er blant dem som flere ganger har stilt spørsmål ved prisen Drammen Eiendom KF opererer med. I oktober stilte hun et skriftlig spørsmål til ordføreren om det. Der fikk hun ikke ordentlig svar på hvordan de var kommet fram til prisen, slik hun ser det. Det har ikke kommunens politikere fått i det hele tatt, mener hun.

– Når det gjelder hva vi har fått vite, syns jeg vi har fått dårlig svar. Vi har tatt det opp flere ganger, og jeg mener ikke vi har fått noe godt svar på hvorfor det nesten er doblet i estimerte kostnader.

Krisin Løvås Gjerde (Frp) er blant dem som har reagert på de antatte kostnadene for å bygge nytt sykehjem. Foto: Jonathan Gaathaug Nielsen

Sykehjemmet skal etter planen inneholde blant annet rom til tilbud som frisør, sykehjemslege og fysioterapi, parkeringskjeller, 106 sykehjemsplasser og 22 omsorgsboliger, kafeteria med stort kjøkken, plass til hjemmetjenesten og lavterskeltilbud/dagsenter. Det er lagt opp til å bygges over 18.600 kvadratmeter, inkludert parkeringskjelleren.

– Hadde man rett og slett beregnet for lav pris for sykehjemmet i Nedre Eiker?

– Estimatet vi hadde der lignet mer på snittet i Norge, så jeg vil ikke tro det er for lavt. Det er det samme med Veiavangen. Vi har jo bygget den ene delen av skolen, så vi vet jo hva det kostet da. Likevel har man i nye Drammen kommet fram til en mye høyere pris, sier Gjerde, som også påpeker at man fremdeles bruker tegningene og plandokumentene fra gamle Nedre Eiker.

Over 8 millioner per plass

Vedtaket fra kommunestyret, på 850 millioner, tilsvarer rundt 6,64 millioner per plass. I vedtaket ligger også at rådmannen skal finne muligheter for kutt. Drammen Eiendoms estimat, på 1,05 milliarder, betyr over 8 millioner per plass.

Posisjonsleder Simon Nordanger (Sp) sier de valgte å kutte betraktelig i den summen fordi de er enig i at 1,05 milliarder er en for høy pris å betale for sykehjemmet. I stedet for å la eiendomsselskapet si hva de trenger for å bygge sykehjemmet politikerne har spurt om, vil de snu på det:

– I stedet for å spørre hva de skal ha for å bygge det vi har bestilt, spør vi: hva får dere for dette?

For posisjonen reagerer også på summen Drammen Eiendom har kommet fram til, på over en milliard. De ber derfor rådmannen komme med en redegjørelse for kostnadene.

– Hva er bakgrunnen for den prisen som legges på bordet? Det er såklart grunnforhold og annet som har noe å si. Men det kan ikke være hele forklaringen. Nå er 850 millioner beløpet som ligger på bordet. Så forventer jeg en klargjøring om kostnadene, sier Nordanger.

Simon Nordanger (Sp) er gruppeleder for posisjonen. Foto: Arkiv

Nekter innsyn

Prisestimatene kommer fra rapporter laget av Bygganalyse på vegne av Drammen Eiendom KF. Den ene handler om kostnadsberegningene, den andre om kravene for bygging. Dagsavisen Fremtiden har bedt om innsyn i rapportene hos Drammen Eiendom KF - men fått avslag.

I en e-post fra utbyggingssjef Erik Mathiassen i foretaket skriver de at de mener dokumentene er interne og at «beregningene er å anse som forretningshemmeligheter», som det ikke er strategisk å offentliggjøre. Da vi ba om redegjørelse for avslaget kom de med et mer utfyllende svar:

«De aktuelle opplysningene har et konkurranseaspekt, og innsyn i disse vil medføre fare for at kommunens forhandlingsposisjon og strategiske stilling før en fremtidig anbudskonkurranse vil bli svekket, slik at kostnadene i prosjektet vil kunne øke. Kommunen har av den grunn en sterk interesse i å kunne skjerme opplysningene på dette tidspunktet.»

Bygganalyse vil ikke kommentere rapporten og viser til kommunen.

Tilfellet Bærum

Tidligere i desember ble summen for sykehjemmet i Drammen plukket opp av Facebook-siden «Sløseriombudsmannen». Den anonyme siden trakk blant annet fram at Bærum bygde sykehjem med 135 plasser til en brøkdel av prisen.

Lindelia sykehjem, på rundt 13.400 kvadrat, har parkeringsgarasje i kjelleren, fordeling av omsorgsboliger og sykehjemsplasser - og i tillegg miljøkrav som passivhus. Kontraktprisen - uten moms - var på 353 millioner kroner, ifølge fagbladet Byggindustrien. Det vil si at totalprisen endte på rundt 441 millioner.

– Jeg syns det virker rart at summen er så forskjellig. Jeg skulle ønske jeg forsto hvorfor vårt sykehjem blir så mye dyrere. Vi eier jo tomta fra før, og den er i god stand, sier Frps Gjerde.

Sykehjemmet er planlagt med et uteareal på 25 mål, med blant annet sansehager, vegetasjon og vannspeil. Skisse: Drammen Eiendom KF

Fjernet miljøkrav

Både Facebook-siden og opposisjonen har vært opptatt av fordyrende miljøtiltak på det nye sykehjemmet. En beregning fra kommunen viser at disse tiltakene koster rundt 100 millioner - og dermed bare utgjør en liten del av den økte prisen.

– Vi ser svart på hvitt at om lag 100 millioner er merkostnader til miljøtiltak. Men sykehjemmet har økt med veldig mye mer enn det på et år. Vi er ikke fornøyd med svarene vi har fått, sier Gjerde.

Miljøtiltakene det gjelder er for eksempel nullutslipp på byggeplassen, miljøsertifisering og passivhus - disse kravene ble under budsjettbehandlinga tatt ut av prosjektet. I tillegg ber altså kommunestyret rådmannen se på mulighet for flere kutt.

Nordanger sier bevilgingen de har gitt betyr at sykehjemmet blir bygd - men hvordan det blir til slutt er ikke sikkert. Kutt i antall plasser er nemlig et av forslagene som oftest dukker opp for å gjøre prosjektet billigere. Kommunestyret forventer å få en sak om kostnadene ved sykehjemmet i løpet av første del av 2021.