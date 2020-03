"En elev ved skolen testes for koronavirus. I den forbindelse har skolen sendt hjem to klasser og seks lærere i karantene i påvente av testresultat, foreløpig ut onsdag 11.03.20", meldte Lier videregående skole på sine hjemmesider tirsdag ettermiddag.

De to klassene som ble bedt om å holde seg i karantene hadde hatt kroppsøving sammen, da det ble kjent at en av elevene viste symptomer på koronasmitte.

Avventet prøvesvar

– Vi håndterer situasjonen ut fra de opplysningene vi har og de rådene som foreligger. Dersom testen viser et positivt resultat på smitte må vi håndtere det ut fra den situasjonen, men det vet vi mer om i morgen, sa rektor Anne Johanne Guldvik til Drammens Tidende.

Også et par andre elever ved skolen skulle testes for smitte, men her hadde ikke mistanken vært så konkret at man valgte å sette medelevene i karantene

Guldvik presiserte at de friske elevene som måtte gå i karantene hadde fått et alternativt undervisningsopplegg de dagene de måtte være hjemme.

– Videre jobber vi med forebygging i forhold til smitte. Elevene har mye å lære av dette når det gjelder håndvask, og det å dele drikkeflasker og mat og ha nærkontakt på andre måter, sa Guldvik til avisen.

Ikke påvist smitte

Hun forventet da ikke svar på hvorvidt eleven, som hadde vært på¨reise i et område rammet av koronasmitte, virkelig var smittet før onsdag formiddag.

Sent tirsdag kveld kunne hun likevel meddele Dagsavisen Fremtiden at testresultatene for elevene som ble testet, var negative. Dermed er den midlertidige karantenen opphevet for både elever og lærere.

Guldvik mener uansett skolen er godt rustet, også med hensyn til en framtidig smittesituasjon.