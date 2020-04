Ingen nye smittetilfeller i Drammen

I sin daglige oppdatering til mediene opplyser Drammen kommune om at det i løpet av det siste døgnet ikke er påvist koronasmitte hos noen innbyggere i Drammen kommune. Dette er det første døgnet på over to uker at ingen personer har testet positivt og fått påvist smitte, skriver kommunen.

– Det er selvfølgelig bra at ingen har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, og både søndag 5. april og tirsdag 7. april rapporterte vi om få smittetilfeller. Vi kan være fornøyde med at vi har klart å unngå en eksplosjon i antall smittede så langt, men samtidig må ingen tro at vi er i ferd med å legge pandemien bak oss, sier kommuneoverlege John David Johannessen og fortsetter:

– Det gjenstår veldig mye arbeid, og vi må regne med at mange flere kommer til å bli smittet i tiden som kommer. Det er også rundt et par hundre innbyggere som sitter i karantene for tiden ettersom de er nærkontakter av personer som har fått påvist koronasmitte, sier kommuneoverlegen videre.

LES OGSÅ: Tre nye koronadødsfall i Drammen

Jobber med å utvide testingen

Han understreker at det fortsatt er relativt få som testes og at de derfor med stor sikkerhet kan si at det pågår spredning av viruset ute i drammenssamfunnet fortsatt.

– Det jobbes med å utvide kapasiteten slik at det blir mulig å teste flere. Kun ved enda mer utstrakt testing kan vi si noe mer sikkert om hvordan spredningen av viruset faktisk skjer for tiden. Så selv om vi har hatt noen positive tall den siste tiden, så er det ingen grunn til å overse de klare anbefalingene som har kommet fra nasjonale myndigheter. Når vi går inn i påskedagene, er det like viktig som før at vi holder avstand til hverandre, at vi sørger for gode hoste- og nysehygiene og at vi vasker hendene våre godt og ofte, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen viser til at det har kommet en ny rapport fra Folkehelseinstituttet som er tydelig på at sannsynligheten for spredning av viruset i Norge fortsatt vurderes som høy.

– Epidemien deles inn i fem faser, og den starter for alvor i fase 3, når en topp i fase 4 og reduseres fra fase 5. Ulike deler av landet ser nå ut til å være i ulike faser av epidemien. Vi er fremdeles i fase to i Drammen som karakteriseres ved at de fleste nye tilfellene er smittet i Norge og at det finnes flere klynger med minst tre ledd av innenlands smitte, opplyser Johannessen og fortsetter:

– Dette gir oss klare signaler om vi har et stort arbeid foran oss og at alle må bidra alt de kan for å redusere faren for spredningen av dette viruset i lokalsamfunnet, avslutter kommuneoverlege John David Johannessen.

LES OGSÅ: Erna Solberg: Åpner skoler og opphever hytteforbud