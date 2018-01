I kveld kan han bli Venstres nye leder

Fremtiden

- Det vil forhåpentlig bli et større fokus på politikk i tiden framover enn det har vært i store deler av 2017. Vi har ikke minst en ny politisk virkelighet i Drammen, med et samarbeidsprosjekt som har gjennomgått endringer på tampen av året. Jeg stiller meg bak budsjettsamarbeidet som er inngått med Miljøpartiet De grønne, Bylista og vårt tidligere medlem Ida Marie Brown, sier IT-konsulent Henning Kilset. Han er valgkomiteens lederkandidat før årsmøtet i Drammen Venstre, som avholdes i kveld klokka 19. Her skal også de tre lokallagene fra Svelvik og Nedre Eiker formelt innlemmes i Drammen Venstre.

Blir Kilset valgt, vil han lede det utvidete lokallaget framover, mens Eidi Ann Hansen fortsetter som gruppeleder i bystyret. Hun møter også fast så lenge Yousuf Gilani (Uavhengig) er i permisjon.

Valgkomiteens leder Tom Hedalen har fått ja fra alle kandidater han har spurt om å ta verv, og innstiller Pål Bentzen fra Nedre Eiker Venstre som nestleder.

Styremedlemmer: Toril Wide og Linda Jacobsen, begge Drammen Venstre, og fra Svelvik Venstre Trond Kjeldås. Han sitter i dag i Svelvik kommunetyre.

På varaplass stiller Heidi Cutler fra Konneud, Anders Wengen (gruppeleder for Venstre i fylkestinget) og Eidi Ann Hansen.

