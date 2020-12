I denne butikken har de ikke følt på korona-nedgangen: – Veldig takknemlig

Det er tidlig desember, og rimet glitrer over frukttrærne på Berle gård i Svelvik.

Eplesesongen er for lengst over, men likevel svinger stadig nye biler inn på tunet til Gro Berle.

De skal alle inn i det lille, røde huset med julelys og granbar.

For selv om mange nellikspikre fremdeles skal nappes ut av appelsinen før vi kan åpne julegavene, er de fleste godt i gang med julehandelen.

Med et stort utvalg av gave- og interiørartikler, i tillegg til julepynt, egenprodusert saft og over 50 sorter syltetøy, er november og desember den desidert travleste tiden for Gro Berle.

Fem ansatte er i sving om dagene, og veksler mellom å betjene kunder i butikken og pakke inn gaver.

– Jeg jobber fulltid hele året, men det er spesielt travelt nå. Det er mye bestillinger fra bedriftskunder som kjøper julegaver til alle de ansatte. Da blir det mye jobbing etter stengetid, medgir Berle.

Gårdsbutikken til Gro Berle ligger langs Svelvikveien, rett sør for Svelvik. Foto: Emma Huisman Moskvil

Nye kunder

I et år der alt har blitt snudd på hodet, har mange fryktet for hvordan det skal gå med de fysiske butikkene.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi netthandlet varer for 19 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Etter at koronaen kom tidligere i år har netthandel økt med hele 30 prosent, viser tall fra handelsorganisasjonen Virke.

Det gir mange butikkeiere frysninger, men ikke Gro Berle. Faktisk har hun økt omsetningen i år.

– Vi har ikke følt på koronanedgangen, som mange har. I den verste perioden hadde vi tre prosent nedgang, så vi er supertakknemlige for at folk bruker oss.

Det er mye å kikke på i kriker og kroker av gårdsbutikken. Foto: Emma Huisman Moskvil

Gikk mot strømmen

Da pandemien var et faktum, startet mange butikkeiere nettbutikk. Gro Berle gjorde det motsatte – hun la ned nettbutikken.

– Det var så mye arbeid, så døgnet hadde ikke nok timer, forklarer hun.

Med veksten i år, har det heller ikke vært nødvendig å selge over nett. Hun tror trykket i gårdsbutikken handler om at hun tilbyr noe netthandling ikke kan: Gi en sanseopplevelse.

– Folk synes det er hyggelig å gå ut og handle. Når de kommer inn kjenner de at det lukter kaffe og te, de hører julemusikk og kan kjenne på atmosfæren. Det er mye avslapning i det.