I 60 år har Anne Marie og Runar brukt fritiden sin på barn og unge: – Ble veldig overraska

Av Tom Helgesen

Koronapandemi til tross, Drammen kommune troppet opp med både leder av juryen for frivillighetsprisen, Mads Hilsen (Ap) og ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) utenfor boligen i Christoffer Knudsens gate på Landfalløya.

5. desember var FNs frivillighetsdag, så derfor ble vinnerne offentliggjort og fikk prisen på lørdag.

Trodde det var barnebursdag i nabolaget

Anne Marie og Runar Jakobsen var i finaleheatet av de ti kandidatene som gikk videre i Drammen kommune.

At de skulle gå helt til topps, hadde derimot ikke regnet med.

– Ja, vi ble veldig overraska. Er det barnebursdag i nabolaget, sa kona. For det kom noen folk med flagg og greier nede i gata her. Dette var jo veldig hyggelig da. Ordfører hadde også med seg blomster og ei stor bløtkake, så den sliter vi litt med å spise opp. Jeg må jo også sende en liten takk til Ottar Stensnes, for det var han som foreslo oss for kommunen, forteller speiderlederen.

Aktiv speider i 60 år

Til sammen har humørfylte Runar Jakobsen (74) brukt 60 år av livet sitt på dette engasjementet.

Kona Anne Marie har vært litt mer «back-stage», men har utført en mengde oppgaver for speiderbevegelsen gjennom flere ti-år hun også.

Selv om Runar bor på Landfalløya i dag, så er han «gammal Åssida-ramp», som han selv sier.

Sammen har ekteparet bygd opp speidergruppa på Åssiden til å bli en av Sør-Norges aller største.

Ja, og det har skjedd mens speiding har opplevd medlemsfrafall ellers i landet.

De har åpnet speiderhytta «Speiderly» og lekefasilitetene ved hytta på toppen av Aronsløypa for alle, også for folk som ikke har tilknytning til speiding.

I tillegg til ordfører og juryformann møtte ledere for frivilligsentralene i kommunen opp. Bak fra venstre Marit Leknes fra Mjøndalen frivillighetssentral, Irene Sand Sørsdahl fra Drammen frivilligsentral, Heidi S. Hansen fra Svelvik frivilligsentral og Trine Fagerhus Brodahl fra Drammen og Fjell frivilligsentral. Foto: Drammen kommune

Sosialt arbeid

Engasjementet og det sosiale arbeidet til ekteparet Jakobsen går altså langt, langt utenfor speidergruppa på Åssiden.

Det sies at ekteparet aldri sier nei til en oppgave som kommer eldre, funksjonshemmede, barn og unge, fattige, eller barn fra vanskelige sosiale kår, til gode.

Med bussen sin bringer Runar barn rundt for at de skal komme seg på fritidsaktivitetene sine.

Akkurat dette har koronaen sørget for at blir lagt litt på is, men det vil han garantert starte opp igjen når samfunnet tillater det, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

Prispengene på 40 000 kroner går ikke til ekteparet Jakobsen personlig, for statuttene sier at de må gis videre til en organisasjon.

– Da er det klart Åssiden KFUK og KFUM som får disse penga, sier 74-åringen fornøyd. Ikke bare har de jobbet for speiderne i over 60 år, men nå kan de også gi en pengegave til organisasjonen i sitt hjerte.

Skal representere Drammen

Frivillighetsprisen 2020 skulle vært delt ut under et større arrangement i Mjøndalen, men dette arrangement er foreløpig satt på vent på grunn av pandemien.

Runar og Anne Marie Jakobsen skal imidlertid være Drammen kommunes kandidater til den nasjonale frivillighetsprisen som deles ut i 2021. Derfor er det spennende å se hvordan dette ender til neste år.