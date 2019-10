Hundretusener av nordmenns passord blottstilt på nett

Adresseavisen har de siste månedene hatt tilgang til mer enn 1,4 milliarder epostadresser og passordene knyttet til dem som følge av omfattende datalekkasjer.

Brukere fra over hele verden er berørt, over 600.000 i Norge, ifølge avisen. Lekkasjene er fra teknologiselskaper som LinkedIn og Dropbox, samt flere andre mindre nettsteder. Blant de berørte er norske statsråder, generaler, politimestre, ambassadører og bedriftsledere, samt hundretusener av vanlige nordmenn.

I et halvt år har sikkerhetsansatte i NTNU fulgt hackeren gjennom datastrømmene til universitetet. Lekkasjene skal ha stammet fra en russisk hacker som brøt seg inn i datasystemer i 2012, før opplysningene dukket opp på det mørke nettet fire år senere, til salgs.

– Altfor mange forstår ikke hvor alvorlig det kan være at et passord havner på avveie, sier fagdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Myndigheten ber brukere anvende såkalt tofaktor-autentisering, altså pålogging som krever en ekstra opplysning eller bekreftelse for å logge inn. I tillegg anbefaler NSM bruk av et passordhåndteringsprogram, som er en slags digital safe for passord. Eksempler på slike programmer er Lastpass og 1 password.