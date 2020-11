Hovedutvalget sier nei til å dele opp barnevernet

– Gamle Drammen var kjent for noen toppstyrte prestisjeprosjekter. Jeg trodde den tida var forbi. Men denne saken har gitt et litt annet bilde av den nye kommunen enn jeg trodde fra før, sa SVs Åse Lund under møtet til hovedutvalget for oppvekst og utdanning onsdag.

En av sakene de skulle behandle var saken om å dele opp barnevernet slik at knutepunkt Strømsø kan ha et eget barnevern - slik Dagsavisen Fremtiden først omtalte i oktober.

Utvalget stemte mot dette - kun tre representanter stemte for å dele det opp slik at barnevernet på Strømsø blir selvstendig og ligger under knutepunktets sjef. Det var Høyres to representanter og Sps Erik Sandvik.

Frp stemte mot vraking, men understreket at de kan endre mening før kommunestyret hvis det kommer ny informasjon.

Saken skal endelig vedtas i kommunestyret, så den er ikke helt avgjort ennå. Men i utvalget stemte altså flertallet for å si nei til delingen.

Delt posisjon

Men selv om posisjonen stilte et felles forslag - med Ap i spissen - om å gå for å vrake delingen, og fikk med seg også KrF og Frp på det, er det ikke gitt at det blir utfallet under kommunestyremøtet der det skal behandles.

Aps Victoria Øverland var nemlig ærlig om at partiet er delt.

– En partigruppe av politikere er satt sammen av ulike mennesker med ulike synspunkt. Vi har en prosess i vårt parti. Men mitt og Ruthky Sabris klare anbefaling er alternativ 2, og vi stemmer for det i dag. Men vi er valgt inn for Ap og må høre hva resten av gruppa har å si når det kommer til behandling i kommunestyret, sa hun.

Alternativ 2 var altså at barnevernet ikke deles opp, og at de barnevernsansatte i Strømsø fremdeles vil være en del av det ordinære barnevernet.

Også Sps Erik Sandvik uttrykte usikkerhet - han sa at det er førende for Sp med tjenester nær folk, og at han i utgangspunktet var for deling. Men at alle innspillene fra tillitsvalgte og ledergruppa hadde gjort ham usikker. Han stemte likevel for delingen i utvalget.

Sterke reaksjoner

De tillitsvalgte i barnevernet har i sine tydelige innspill til politikerne vært skeptiske til en slik deling. De er blant annet kritiske til å dele opp fagmiljøet barnevernet består av i dag, kritiske til at barnevernets leder på Strømsø også har andre oppgaver (som leder av knutepunktet) og redde for at det skal utvikle seg to forskjellige praksiser i barnevernet i byen.

Før møtet nå i november har også ledergruppa i barnevernet sendt inn sine innspill - og de er også kritiske.

«Barnevernledergruppas klare mening er at barnevernets mandat og utviklingsarbeid vil forringes kvalitativt dersom vi etableres som to uavhengige barnevernskontor. Virksomheten er ikke rigget for en slik endring, hverken når det gjelder ressurser, eller oppgaveløsning,» skriver de.

Akademikerforbundets Hanne Loennechen har uttrykt at hun mener forslaget er faglig uforsvarlig.

