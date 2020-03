– Avgjørelsen om å legge ned er sammensatt. Over tid blei husleia altfor høy, konkursen til Hurums turistnav Holmsbu hotell & Spa i februar 2019 førte til en kraftig svikt i antall besøkende og nasjonalt har kunstmarkedet hatt en kraftig nedgang de siste årene. Mange store gallerier hadde allerede stengt dørene før koronaen tømte gatene, forklarer ekteparet Bjørkvold og Bakken i pressemeldingen de sendte ut fredag.

Egentlig skulle galleriet om få dager åpne en stor ny Aukrust-utstilling, men etter at korona-smitten hermetiserte landet bestemte Tynset kommune at all ferdsel inn og ut av kommunen skulle begrenses til det som er livsnødvendig, det inbefattet ikke kunst.

Les også: vant Norges største poesipris

Les også: Hyller kulturkjerringene

Nå takker de for tilliten fra de rundt 200 kunstnerne de har laget separatutstillinger for siden 2014, og alle de besøkende gjestene - som etter hvert reiste fra hele Østlandet for å oppleve Holmsbus første helårsåpne galleri.

Det hele avsluttes nå med et opphørssalg av verk fra et bredt knippe kunstnere. Her er blant annet bildekunst av Håkon Bleken, Hans Normann Dahl, Kjell Erik Killi Olsen, Liz Ravn, Victor Sparre, Knut Sveen, Ragnar Blichfeldt Haug, Eva Bjørkvold, Tofteloftet og Johan Vestly. Glasskunst signert Jorunn Knudsen og billeddikt av Hans Børli. I tillegg finnes skulpturer av Kirsten Kokkin, Aino Jensen, Kari Lena Flåten Lindbæk, Eva Storrusten, Bjørn Sørvang Hansen, Helle Bang og Lise Amundsen.

Les også: 6.000 besøkende