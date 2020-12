Her venter trikkeskinnene på deg

Av Tom Helgesen

- Vi har mye å takke deg for, Anders. Nydelige løyper her nå, sier ”ski-veteranene” Magne Rustand (72) og Karl Johan Johnsen (73), der de står ved ”trikkeskinnene” på Martinsløkka ved Eiksetra i Lier.

Anders Haverstad (65) er Liers rutinerte løypekjører, som akkurat har hatt en kort pause med den nye løypemaskinen til kommunen.

Doningen har kosta rundt to millioner kroner, så det er ingen tvil om at det blir satsa på fine skiløyper i Lier kommune.

- Det er en såkalt demo-maskin, og derfor koster denne maskinen normalt enda mer, sier Haverstad.

- Mye nytt å sette seg inn i, men muligheten for å lage enda bedre skiløyper burde absolutt være til stede, sier løypebasen og setter nyvinningen i gang med kurs mot Eggevollen.

Ved Martinsløkka har Liers nye løypemaskin preparert hele to-kilometeren. Foto: Tom Helgesen

Kunstsnøløype på Martinsløkka

Rundt Martinsløkka har ildsjelene i skiklubbene i bygda stått på og produsert kunstsnø de få dagene og nettene det har vært kuldegrader.

Det har jo som kjent ikke vært mange døgn med kulde, men nok til en to kilometers sløyfe av god kvalitet.

Lier kommune har også kjørt med løypemaskin ned til Eggevollen og inn til Svarthavna via Eiksetra.

Her er det brukbart til skøyting, men det er også sporsatt på skogsbilveien inn til Svarthavna.

Tur-retur fra Eggevollen til Svarthavna er det 12-13 kilometer, og det er jo en grei distanse å starte skisesongen med.

Anders Haverstad foran Lier kommunes nye stolthet, en løypemaskin til snaue to millioner kroner. Foto: Tom Helgesen

Skiløyper flere steder

Rundt 15 centimeter nysnø er ikke mye å skryte av, men snøen festa seg godt til underlaget. Derfor ble det overraskende gode skiforhold liten snødybde til tross.

Med grønne plener nede i drammensdalen virker det nesten naturstridig at det er skiføre i drammensmarka og på Konnerud.

Men Lier kommune er faktisk ikke aleine om å få preparert skiløyper til den første desemberhelga, for både Drammen kommune og Holmestrand (tidligere Sande) kommune har også gjort en god jobb.

I tillegg har Konnerud IL (KIL) fått ferdig kunstsnøløypa på Sletta med en sløyfe på rundt 1,3 kilometer.

Her kan allmennheten teste skiene fredag, lørdag og søndag så mye de vil. For de andre ukedagene har KIL satt opp egne tider for organisert trening på sin Facebookside, så ta en titt på den.

Tverken og Kamstrupløypa

- Vi har kjørt med skuter rundt Hvalsdammen og inn Kamstrupløypa om Tverken og Langemyr og har satt ett spor, forteller løypekjører Torbjørn Bogen i Drammen kommune.

Han melder om best forhold i høyden, og at det kanskje kan dukke opp litt grus nede i selve sporet noen steder. Så vær litt obs med andre ord.

Drammen kommune har også kjørt spor mellom Olsrud og SIF-hytta på Konnerud og rundt lysløypa på MIF-hytta.

- Her kjøres det på nytt om det kommer mer snø de nærmeste dagene, forteller Bogen.

Det er også pakka i løypetraseen rundt Sagdammen og Bremsa, men her meldes det om marginale skiforhold.

Preparert på skogsbilveiene på Vestskauen

På Vestskauen i Sande var det rundt 17 centimeter med nysnø fredag kveld, og det var nok til prepping med den store løypemaskinen.

Bortsett fra det første strekket fra Montebello Arena og inn til Steinmyr, går skiløypene på skogsbilveier her inne nå.

I praksis betyr det at de skifrelste kan strekke ut mellom Steinmyr, Skogslettås, Jøranvann og Prestesetra.

Inn til Steinmyr er det tromla, mens resten av skitraseene også har fått satt spor for klassisk. En runde med alle avstikkere blir rundt 13 kilometer.