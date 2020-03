Her tester Lier kommune pasienter med henvisning fra fastlege

Tirsdag melder Lier kommune om at det ikke er oppdaget nye smittetilfeller i kommunen det siste døgnet.

Det betyr at antall smittede fremdeles er fire, hvorav én innlagt på sykehus.

25 er nå i karantene knyttet til kjent sykdomstilfelle, to færre enn mandag. Dette er karantenetilfeller knyttet til kjent smittetilfelle. I tillegg kommer et ukjent antall personer som sitter i karantene etter føre var-prinsippet.

Tirsdag åpnet også feltklinikken som er etablert på Lier VVA-tomta på Bilbo utenfor Lierbyen. For å ikke belaste luftveisklinikken blir pasienter som fastlegene henviser til testing sendt hit. Tanken er at man minimerer smitterisiko ved at pasienter avgir blodprøve fra og venter i sin egen bil, i stedet for på et venterom.

Vil ta imot koronasyke i del av eldrehjem

I tråd med nye nasjonale føringer fra Folkehelseinstituttet omdisponeres samtidig en av fløyene på Nøstehagen bo- og servicesenter til mottak, klart til å ta i mot korona-smittede. Ingrid Bjerring, kommuneoverlege viser til at fløyen er godt egnet, med åtte enerom, eget skyllerom og forgang.

– Vi må ha et sted der smittede folk som trenger sykepleiere og leger kan komme. Her praktiseres det såkalt kohortisolering. De smittede samles for å unngå at de smitter andre. Nøstehagen kan stenges av fløy for fløy, og derfor falt valget på bygget, sier hun til Drammens Tidende.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring. Foto: Marianne Heimdal / Lier kommune

– Nøstehagen pekte seg ut som det soleklart beste alternativet i kommunen. Vi står midt i en pandemi. I en slik situasjon vil det alltid finnes mulighet for smitte overalt. Nå ivaretar vi sikkerheten til de som blir smittet, og de som bor på Nøstehagen fra før, sier Bjerring. De ansatte på senteret blir underlagt strenge retningslinjer for å unngå smitte mellom fløyene.

Mandag opplyste kommunen at de som så langt er smittet rapporterer om typiske symptomer som hodepine, feber, slapphet og muskelverk.