16-åringen er bookmakernes, men ikke nødvendigvis ekspertenes favoritt før kunngjøringen av Nobels fredspris for 2019, som ventes fredag.

Stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) og Lars Haltbrekken (SV) nominerte Greta Thunberg i mars .

– Vi har nominert Greta fordi klimatrusselen kanskje er et av de viktigste bidragene til krig og konflikt. Den massive bevegelsen Greta har satt i gang, er et veldig viktig fredsbidrag, sa Øvstegård til VG da.

I månedene som har gått er Greta Thunberg blitt et enda mer kjent navn internasjonalt, spesielt de siste par ukene.

Thunberg er på favorittlisten til Nansen Fredssenter, sammen med bevegelsen Youth for Climate Action. Hun står på femteplass på Norges Fredsråds favorittliste.

– Lite hold

Andre regner det derimot ikke som sannsynlig at hun får prisen. Blant dem er direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO), Henrik Urdal. Årsaken er temaet klima.

– Det har vært veldig mye forskning på det, og vi ser at FNs klimapanel har vært veldig forsiktige med å trekke noen konklusjoner angående koblingen mellom klima og konflikter. Det betyr ikke at klima ikke kan bidra til å forsterke konflikter, men i forskningen er det så langt lite hold for at klimaendringer fører til voldsom økning i konflikt, sa han nylig til NTB.

Greta Thunberg er uansett en av flere unge aktivister som har gjort seg bemerket på ulike felter de siste årene. Dette er noen av dem:

Greta Thunberg

Den svenske 16-åringen var ukjent for bare drøyt et år siden, da hun begynte sin skolestreik for klimaet foran den svenske Riksdagen før det svenske valget.

Det skulle bli starten på en verdensomspennende bevegelse, Fridays for Future, med demonstrasjoner for klima. Oppmerksomheten rundt Thunberg toppet seg nylig under toppmøtene i FN, særlig etter hennes følelsesladde appell, som vekket både debatt og reaksjoner. Klima er på agendaen som aldri før i internasjonal politikk og i mange lands nasjonale politikk, selv om altfor lite gjøres for nå klimamålene.

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai. Foto: NTB scanpix

Malala Yousafzai ble den yngste personen til få Nobels fredspris da hun i 2014 tok imot prisen bare 17 år gammel. Da hadde hun allerede drevet aktivisme i flere år. Hun var bare 15 år gammel da hun ble skutt i hodet av Taliban i Pakistan.

Hun ble angrepet nettopp for sin aktivisme. Til tross for den store faren ved å stikke seg fram kjempet hun for jenters rett til utdanning, blant annet ved å skrive en blogg, noe Taliban sterkt mislikte.

Malala ble sendt til Storbritannia for medisinsk behandling etter angrepet. Der ble hun boende med familien sin, men hun fortsatte å kjempe for menneskerettigheter, særlig barns rett til utdanning. I dag studerer hun ved Oxford-universitetet mens hun fortsatt jobber for jenters utdanning gjennom sitt eget fond, Malala-fondet.

Emma Gonzales

Emma Gonzalez. Foto: NTB scanpix

I februar 2018 skjedde det som har skjedd så altfor ofte i USA: en skolemassakre. En væpnet person skjøt løs på skoleelever ved en videregående skole i Parkland, Florida, og 17 personer ble drept.

Hendelsen utløste ikke bare sorg og sinne, men et stort engasjement blant ungdom mot våpenlovene i USA. I spissen sto blant annet den da 18 år gamle Emma Gonzalez, som hadde overlevd angrepet. Hun var med på å danne aktivistgruppen Never Again MSD og arrangerte demonstrasjonen March for Our Lives i Washington. Gonzalez holdt tale under markeringen. Siden ble det gjort endringer i loven i Florida som skulle gjøre det vanskeligere å kjøpe våpen.

Ahed Tamimi

Ahed Tamini. Foto: NTB scanpix

Palestinske Ahed Tamimi har vært involvert i en rekke demonstrasjoner og aktivisme mot Israels bosetninger og arrestasjoner av palestinere. Oppmerksomhet verden over fikk hun da hun som 17-åring ble arrestert for å ha slått en israelsk soldat, etter at fetteren hennes var blitt hardt skadet av å ha blitt skutt av israelske soldater. Hendelsen der hun angrep soldaten ble filmet og sørget for internasjonal oppmerksomhet om palestinernes sak. Mens kritikerne mener hun er blitt opplært til å drive voldelig aktivisme, mener støttespillerne at hun er blitt et symbol for frihetskampen for palestinernes under israelsk undertrykkelse.

Amika George

Amika George. Foto: Skjermdump fra Twitter

I 2017 startet 18 år gamle Amika George en kampanje i Storbritannia kalt #FreePeriods. Det skjedde etter at hun hadde leste en avisartikkel om at mange fattige jenter, til og med i Storbritannia, ikke gikk på skolen når de hadde menstruasjon, fordi de ikke hadde råd til bind og tamponger. Hun iverksatte demonstrasjoner og protester for å få regjeringen til å gå inn for gratis sanitærprodukter til skolejenter. I mars i år kunngjorde regjeringen at de ville gjøre dette for fattige jenter i ungdomsskolen i England.