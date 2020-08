«Har du rett til å sutre om du får en ørefik etter å ha reist landet rundt og oppfordret til vold?», spør universitetslektor Anders Grydeland. Jon Helgheim tolket dette til å handle om Sian-leder Lars Thorsen, som ble angrepet under en Sian-demonstrasjon i Bergen forrige uke.

«Spørsmålet er vel om du burde ha lov til å jobbe på et universitet med disse holdningene. Jeg forventer at @OsloMet straks rydder opp!», kommenterte Helgheim på Grydelands innlegg, og legger til at han mener vold forherliges i universitetsmiljøet.

Ment som «retorisk spørsmål»

Helgheim forklarer at kommentaren hans var ment som et retorisk spørsmål, og ikke et krav til universitetet om å si opp lektoren.

– Grydeland spurte «Har du rett til å sutre?». Da spurte jeg tilbake om han burde ha lov til å jobbe på et universitet. Jeg har ingen mening om hvor han skal jobbe og jeg legger meg aldri opp i hvem universitetene ansetter, men universitetet burde rydde opp i slike holdninger, sier Helgheim.

Stortingsrepresentant og lokallagsleder for Drammen Frp, Jon Helgheim, var tydelig kritisk til universitetslektor Anders Grydelands uttalelse på Twitter. Foto: Skjermdump, Twitter

– Ytringsfriheten står sterkt

Helgheims kommentar fikk også et svar på Twitter, hvor det blir stilt spørsmål om hvorvidt Helgheim mener at ansatte ved OsloMet ikke skal ha ytringsfrihet. Helgheim forteller på sin side at han mener ytringsfriheten står veldig sterkt, men at det ikke nødvendigvis er lurt å komme med ekstremt meningsinnhold.

– Det skal veldig mye til for at det ikke skal være mulig å ytre seg – det begrenser seg stort sett til å oppfordre til vold- og ulovligheter. Utover det bør ytringsfriheten være total, men når man er universitetslektor, bør man i større grad holde seg unna slike ekstreme ytringer.

«Radikalisering av universiteter»

Ifølge Helgheim er Grydelands uttalelse på Twitter et eksempel på «ekstreme ytringer», da Grydeland kaller Sian-leder Lars Thorsens reaksjoner på at han ble utsatt for grov vold under en lovlig demonstrasjon for «sutring».

– Dette er kanskje et eksempel på det jeg mener er en radikalisering av visse universiteter, hvor ekstreme holdninger får fritt spillerom.

– Kan du utdype hva du mener med radikalisering av universiteter?

– Jeg har hørt mange uttalelser fra både universitets-ansatte og folk innenfor akademia som er radikale, og dette bør det tas et oppgjør med. For eksempel, da jeg besøkte jusfakultetet på UiO for å snakke om asylpolitikk ble studentene oppfordret til å legge jus til side, og heller tenke med hjertet når man skal avgjøre asylsaker. Slike holdninger får altså fotfeste innenfor akademia.

Innenfor rammene for ytringsfrihet

Rektor ved OsloMet, Curt Rice, opplyser at grensene for ytringsfrihet ved universitetet er de samme grensene som er nedfelt i norsk lov, og at det i dette tilfellet ikke vil være nødvendig med noen «opprydning», slik Helgheim etterspør.

– Hva mener du, som rektor, om Helgheims utsagn om Grydelands «ekstreme holdninger som er med på å radikalisere universiteter»?

– Jeg tenker at det er en kommentar uten bakkekontakt, sier Rice og tilføyer:

– Jeg kan ikke se at det har vært en ekstrem ytring som startet denne debatten, men det spiller forsåvidt ingen rolle hva verken jeg eller Helgheim mener om det. Poenget er at Helgheim helt åpenbart oppfordrer til at universitetsansatte ikke skal benytte seg av sin ytringsfrihet, og jeg mener det stikk motsatte. De som har høy utdanning er vel så meningsberettiget som alle andre.

– Man blir ikke CT-scannet av en ørefik

Sian-leder Lars Thorsen mener Grydelands innlegg ikke baserer seg på fakta, da verken han selv eller Sian har oppfordret til vold.

– Vi er jo den ikke-voldelige parten her. Det er synd Grydeland ikke nevner noe konkret eksempel på hva han mener vi har gjort som oppfordrer til vold, sier Thorsen og legger til at skadene han fikk i Bergen ikke kan sammenlignes med en ørefik.

– Man blir ikke CT-scannet av en ørefik – det der er rett og slett en bagatellisering.

Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med universitetslektor Anders Grydeland, som ikke ønsker å kommentere saken.