Helgheim om ny tros- og livssynslov: – Viser at det var mulig å få til det ingen har klart før

Onsdag ble det klart at Fremskrittspartiet og regjeringspartiene er blitt enige om rammene for en ny tros- og livssynslov. I bytte mot Krfs hjertesak om at små trossamfunn skal sikres fortsatt støtte, har Frp fått gjennomslag for at overnatting på koranskoler skal forbys.

Innvandringspolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Buskerud Jon Helgheim (Frp) er strålende fornøyd.

– Dette er et stort skritt i riktig rening, det var mulig å få til selv om ingen andre har klart det før, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

Selv om partiet gikk ut av regjering midtveis i prosessen med lovforslaget, har de fortsatt forhandlingene og ifølge Helgheim presset på og strukket det for partiet høyt prioriterte forslaget så langt de har klart.

– Hadde vi styrt alene ville vi gått lenger, men også dette kan gjøre en forskjell, og det er jeg veldig glad for, sier han.

Retten til egen fritid

Det var i kjølvannet av Aftenpostens dokumentasjon av overnattingspraksis i etterskoletilbud, blant annet på Det Islamske kultursenter i Drammen, at det igjen ble synlig hvor liten oversikt offentligheten har over tilbudene barn og unge går til jevnlig i mengheter og trossamfunn. Selv om det ikke gjelder store grupper, mener Helgheim at en lovendring kan få større betydning.

– Det slår først og fremst fast at barn og unge har rett på egendisponert fritid, og ikke til å måtte oppholde seg i lukkede samfunn i fast ordning over tid. Det tror jeg svært få unger ønsker seg, men det kan ligge der som en forventning fra foreldre og familie. Dette gjelder primært barn med innvandrerbakgrunn, og den viktigste begrunnelsen er å hjelpe flere ut til en normal oppvekst som også bedre fyller behovet de har for å integreres, sier Helgheim.

Ikke akkurat konfirmasjonsleir

At det kan forhindre radiakalisering er en annen samfunnsgevinst Frp tillegger lovforslaget.

– Kan vi få flere inn i felleskap og ut av lukkede miljøer, vil samfunnet tjene på til slutt. Det gir signaler om hva som er greit og ikke greit i det norske samfunnet. Ja, vi har lange tradisjoner med søndagsskole og konfirmasjonsleire, men der vet vi i stor grad hva som foregår, og det er i begrenset omfang. Det nye med dette er at det skjer i faste ordninger i miljøer der vi i liten grad kjenner til hva som predikeres, sier politikeren, som fremdeles er representant i Drammen kommunestyre.

Som lokalpolitiker, hvordan ser du for deg at et slikt forbud vil kunne ettergås?

– Det blir å få inn en paragraf som følger tildelingen om å rapportere om overnatting, som vil gjøre at Fylkesmannen kan føre tilsyn ved mistanke om tilbud som berører dette. Tilsynsmuligheten er et nytt punkt man ikke har i dag. Formålet er selvsagt å sjekke at loven ikke brytes, og at man ikke har ordninger som over tid forhindrer integerering, sier Helgheim.

Fremmer avviklingsforslag

Frp ønsket opprinnelig å fjerne hele støtteordningen for tros- og livssynsorganisasjoner. Stortingsrepresentant Helgheim har selv vokst opp i en familie som tilhørte den lokale Smiths venner-menigheten (i dag BCC) i Øvre Eiker, men meldte seg selv ut som 14-åring. I et portrett i Dagsavisen forteller han om en oppvekst med tretten søsken, hvor noe av det han likte minst, var hvordan søstrene hans etter menighetens praksis måtte gå med fletter og skjørt på skolen.

Hva tenker du om at dere ikke lykkes med å få avviklet eller redusert støtten?

– Vi mener ikke å ramme noen trossamfunn spesielt, men vi ser det ikke som en offentlig oppgave å støtte religiøs aktivitet, det får folk bruke sine private midler til. Det må være opp til hver enkelt hva de vil støtte, og det er ikke riktig at skattebetalerne betaler for ting de ikke selv har mulighet til å velge bort. Vi vil nå fremme et eget forslag på å avvikle dagens støtteordning, sier Jon Helgheim.

