Helgheim: – Disse 50 vi henter, er ikke reelle flyktninger

– Disse 50 vi henter er ikke reelle flyktninger. Reelle flyktninger er dem som har det verst. Disse har hatt råd til å betale menneskesmuglere og kjøpe seg en historie, sier Helgheim til Dagbladet.

Regjeringen bekreftet onsdag morgen at de vil hente 50 flyktninger fra Hellas etter storbrannen i Moria-leiren på Lesvos natt til onsdag. Nærmere 13.000 flyktninger og migranter har holdt til i leiren, der det egentlig bare er plass til i underkant av 3.000.

Hjelpeorganisasjoner har lenge tatt til orde for at Norge må hente barn fra Moria på grunn av de elendige forholdene i leiren.

Les også: Ikke snikislamisering, men snikfrpisering

– Tvilsomt beskyttelsesbehov

Helgheim mener at asylsøkerne var trygge i Tyrkia, men at de likevel har reist videre til Europa. Han mener derfor at disse asylsøkerne ikke bør prioriteres, fordi de kan gå på bekostning av reelle kvoteflyktninger.

Overfor NTB utdyper Helgheim:

– At Høyre nå lar seg presse av Venstre, KrF og venstresiden til å hente asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov, er selve kjernen av problemet. Dette vil bare føre til at flere vil forsøke å komme til Europa, og at vi får flere eksempler som Moria-leiren. Dette er en ond sirkel som må avsluttes nå, sier Helgheim.

Frps innvandringspolitiske talsperson mener norske myndigheter i stedet bør bistå Hellas økonomisk og kreve at greske myndigheter behandler asylsøknadene der, og deretter sender ut igjen dem som ikke har beskyttelsesbehov

– Denne situasjonen kan aldri løses ved at Norge henter asylsøkere. Det vil bare fylles på med flere helt til man tar tak i de grunnleggende problemene, sier Helgheim.

Les også: Helgheim: – Visse universiteter har blitt radikalisert

Har kriterier for hvem som kommer

Statsminister Erna Solberg (H) sier til Dagbladet at de aldri kan garantere at de 50 som nå blir hentet, er reelle flyktninger.

– Vi har sagt at vi skal hente 50, at de skal være barnefamilier, og at de skal være fra Syria. Det er garantien vi har for at det er større sannsynlighet for at de faktisk får opphold i Norge. Det er derfor vi velger å ha noen kriterier for hvem som kommer, sier hun.