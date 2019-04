– Ja, du skjønner vel at vi begynner å lure? Når toppolitikere i Høyre i både Lier, Drammen og Øvre Eiker er uenige med deg. Med slike venner - hvem trenger fiender, undret Eivin Knudsen (Ap).

Som medlem av partiet som som framforhandlet BBP2 sammen med Høyre, er han naturligvis høyst kritisk til snuoperasjonen Haaning og de andre toppkandidatene på Høyres liste har stått bak.

Det gikk en kule varmt - fra tid til annen - i debatten i regi av Drammens Tidende i Drammens Teater torsdag kveld. Med politiske motstandere som Ulf Erik Knudsen (Frp) og Ståle Sørensen (MDG) i samme panel, og et publikum bestående av en stor andel bom-motstandere, ble det verken fritt for personangrep eller valgflesk.

Vil ikke si hvordan

Men uansett parti, ønsket de aller fleste svar fra Fredrik Haaning, på hvordan de trafikale og miljømessige utfordringene skal løses uten en ny bypakke.

– Vi har hatt en veldig god utvikling i Drammen de siste 30 år, og det er uten BBP2, og dette kan vi helt sikker fortsette med, uten å belaste helt vanlige familier med opp mot 30.000 i ekstrautgifter i året. Men nå fungerer ikke politiske prosesser sånn - at Helleland plutselig kan si at;"Fredrik, de pengene til ny bru de skal du få!". Vi må jo følge demokratiske prosesser - så dere må gi oss litt tid. Vi har mange gode løsninger på gang - og har fått gode signaler fra høyere hold - men disse tiltakene vil vi komme tilbake til under valgkampen, svarte Haaning.

Han innrømmet likevel at ikke like mange prosjekter kan realiseres like fort om det blir flertall for å si nei til BBP2, men fastholdt like fullt at enkelte veier vil kunne finansieres med bom. Dette til tross for at Buskerudbyens beregninger tilsier at bompengeavgiften i så tilfelle vil bli uforholdsmessig høy - men uansett ikke vil kunne innbringe nok til å fullfinasiere for eksempel Svelvikveien.

Noe må vike

Da debattleder og påtroppende politisk redaktør i drammens Tidende Hege Breen bakken lurte på om Høyre fortsatt ville gå inn for satsing på bedre gang- og sykkelveier, viste Haaning igjen til at de vil presentere sine planer under valgkampen.

– Men så har vi allerede en brukbart ekspensiv sykkelsatsing i Drammen - og sykkel kan ikke løse alt. Her må vi tenke på folks hverdag, påpekte han.

– Men nå har vi altså nettopp vedtatt en veldig ambisiøs sykkelplan, og Høyre var vel så ambisiøse som alle andre - men nå er Haaning i gang med å avskrive denne planen også, kommenterte Ståle Sørensen.

Dette benektet Haaning, men understrekte at det er på tide å "stikke fingeren i jorda".

– Men en vesentlig del av sykkelplanen er jo helt avhengig av midler gjennom BBP2, så da er jeg veldig interessert i å vite hvordan dette skal finansieres, sa Eivind Knudsen.

– Som sagt vil vi ikke kunne få i gang alle prosjekter i BBP2, om vi sier nei til pakken. Så noe av sykkelnettet vil vi ikke ha penger til nei, innrømmet Haaning.

Dermed konstaterte Sørensen at Haaning nok en gang avskriver en plan han har vært med på å vedta.