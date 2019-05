Har hentet søpla her i over 40 år. Nå mener renovasjonsselskapet det er for vanskelig

6. mai kom endelig søppelbilen og hentet søpla i den lille, bratte avstikkerveien til veien Store Landfall Øvre på Åssiden i Drammen. For første gang på et halvt år ble dermed søpla til naboene Tom Støen og Terje Roar Tollefsen hentet på det stedet hvor den alltid har blitt hentet gjennom årenes løp.

Funksjonshemmet

– Hvis de klarte å henta søpla her før, må de da klare å kunne hente den nå. Det har nesten ikke vært snø her på to måneder, sier Tom Støen oppgitt.

Det ligger fire husstander øverst i den lille avstikkerveien, og samtlige har måttet nøye seg med en dårligere service fra renovasjonsselskapet RfD denne vinteren enn hva som har vært normalt tidligere vintre. Fra november og ut april har naboene måttet gå ned den lange bakken til gata nedenfor for å kaste søpla et sted hvor den faktisk blir hentet. Det synes Støen er svært problematisk.

– Jeg er funksjonshemmet og har dårlig balanse. Om vinteren har jeg lett for å falle. Begynner jeg å skli, faller jeg lettere enn andre og derfor tenker jeg på vinteren med gru, sier Støen, som tidligere har falt og slått seg kraftig i bakken nedefor huset sitt.

– Jeg har vondt i skuldra ennå fra da jeg slo meg når jeg skled og falt i bakken for to år siden, forteller han.

Samme problem i fjor

I mars i fjor skrev Dagsavisen Fremtiden om Terje Roar Tollefsen som klaget over at søpla hopet seg opp hos ham fordi søppelbilene ikke ville kjøre opp den lille avstikkerveien for å henta søpla hans. Tollefsen har bodd på samme sted i over 40 år, og det er først de to siste årene han har opplevd dette problemet.

– Det har ikke bedret seg i vinter heller, konstaterer han.

I fjor lovet renovasjonsselskapet RfD bot og bedring da Fremtiden tok kontakt med dem.

– Vi beklager på det sterkeste at de ikke har fått hentet avfallet og skal ta det videre med renovatøren og sørge for at det blir hentet snarest mulig, sa daværende kommunikasjonssjef i selskapet Marianne Holen.

Vil ikke kjøre opp om vinteren

Nåværende kommunikasjonssjef i RfD sier dette om dagens situasjon:

– Etter at den saken sto i avisen i fjor har RfD prøvd å finne en løsning for husstandene i Store Landfall Øvre. I og med at den bakken er bratt, svingete og smal, tilfredsstiller den ikke behovet for kjørbar vei. Det er ikke noen snuplass på toppen der, noe som innebærer at renovasjonsbilen må rygge enten opp eller ned en bratt bakke. På vinteren kan dette skape farlige situasjoner, sier hun.

– Vi har ordnet med en felles avfallsløsning ved veien i bunnen av bakken, i og med at vi har valgt å kjøre opp om sommeren, men ikke om vinteren, sier hun videre.

Hun vedgår at naboene har rett i at søpla ikke er blitt hentet øverst i bakken siden november, og at 6. mai var første gang søppelbilen tok turen opp bakken i år.

– Den vinterperioden er fra 1. november til 30. april. Det er det vi kaller en vinterløsning her i RfD. Vi har da satt ut beholdere i bunnen av bakken som husstandene kan velge å bruke. Det er ikke nødvendig å dra beholderne ned bakken hvis de ikke ønsker det, sier hun.

– Søppelbilene har klart å kjøre opp og hente søpla der om vinteren de siste 40 årene. Man skulle tro at dagens søppelbiler er mer rustet til å kunne utføre dette arbeidet enn noen gang tidligere. Hvorfor klarer dere det ikke nå?

– Jeg skjønner det perspektivet. Vi gjør kontinuerlige vurderinger av helse, miljø og sikkerhet. Akkurat denne bakken tilfredsstiller ikke kravene for kjørbar vei. Vi har gjort flere befaringer, og funnet ut at det ikke er forsvarlig å kjøre opp på vinteren. Vurderingen tatt i fjor i forbindelse med at denne saken kom opp på bakgrunn av avvik.

– Men dere har jo helt fint klart å gjøre det tidligere – også om vinteren. Hvorfor ikke nå?

– Jeg har egentlig ikke noe annet svar enn at vi tar disse vurderingene kontinuerlig. Det vi er tydelige på er at vi gjør en nåvurdering, og den er ikke basert på hva som er gjort tidligere. Så vil vi alltid prøve å løse situasjonen på best mulig måte.