Har du vært innom disse stedene de siste 14 dagene, ber Drammen kommune deg om å sjekke dette

I en ny melding viser smittevernoverlege Einar Sagberg og Drammen kommune til at Folkehelseinstituttet har gått ut med ny informasjon om hvilke regioner i Italia som er definert som områder med vedvarende spredning.

Tidligere har dette omfattet fire regioner i Nord-Italia, men nå omfattes følgende regioner: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia og Toscana.

Personer som har vært i Piemonte, Lombardia, Veneto og Emilia-Romagna, har vært inkludert i gruppen som skal testes for koronavirus. Personer som har vært i de øvrige regionene som nå anses å ha vedvarende spredning, har til nå ikke vært inkludert i gruppen som skal testes for koronavirus. Men de skal altså nå inkluderes. Dette innebærer at noen som har fått til svar at de ikke skulle testes, likevel skal testes.

Nord for Roma? Ring fastlege eller legevaktas koronatelefon

Oppfordringen fra kommunen er derfor: Alle som har vært i Italia nord for Roma i løpet av de siste 14 dagene og har symptomer på koronasmitte, må kontakte fastlegen sin eller legevakten på telefon 32 25 41 78 utenom fastlegekontorenes åpningstider.

Alt helsepersonell som har vært i de nevnte regionene i Italia, må snakke med lederen sin for å avklare om de skal testes for koronasmitte.

Det er også flere andre områder er spredningen av viruset regnes for å være utbredt. Blant dem er enkelte regioner i fastlands-Kina, Iran og Sør-Korea. I Hong Kong, Singapore og Japan er spredningen vedvarende, men på et lavt nivå.

Ingen nye personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet, melder Drammen kommune på sin nettside for koronasmitte-oppdatering.