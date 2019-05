Hanne-Lenes veggisbok slår skikkelig an

Hanne-Lene Dahlgren fra Lier og Konnerud inntar denne ukas førsteplass på Boklista over mest solgte bøker innenfor kategorien generell litteratur med sin kokebok "En skikkelig digg kokebok".

Til Dagsvisen Fremtiden har Dahlgren fortalt at det begynte med at hun hadde et ønske om å spise sunnere, og så fant hun og mannen ut at de måtte gjøre noe drastisk for å øke mengden grønnsaker.

- Så vi ga oss selv seks uker med vegetarmiddag fem dager i uka, fortalte hun da boka kom.

Ifølge forlaget var Dahlgren en svoren tilhenger av sprøstekt chorizo og blodige biffer da hun for fire år siden ga vegetarmat en sjanse.

Siden har hun eksperimentert seg fram til kjøttfrie retter og jobber på fulltid med å få folk til å spise mindre kjøtt og mer grønnsaker.

Boklista er Bokhandlerforeningens registreringssystem, og baserer seg på salgsstatistikk fra følgende blant andre ARK Bokhandel, Tanum, Akademika, Notabene, Norli Libris, Tynset Bokhandel, Aksdal Bok og Papir, Haugenbok.no, Bokkilden, AdLibris og Boksalongen LiB.