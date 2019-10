«Dette skjer lett når nye lister skal inn som politiske partier, men ikke i Drammen. Her holder vi sammen», skrev Randi Eng på Facebook 15. september, da hun la ut link til en nyhetssak om medlemsbråket i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Eng, som var 3.-kandidat for drammenspartiet Nei til Bomring (NtB) under høstens valg, var bare så altfor tidlig ute med å erklære fred i egne rekker.

Kaos og krangel

Bare noen dager senere brøt nemlig krangelen løs mellom NtBs toppkandidater Harald Wessel-Berg (1) og Anders Lunde (2). Drammens Tidende skrev 26. september om hvordan de to ikke ble enige om fordelingen av vervet som gruppeleder og plass i formannskapet. Om de ikke kunne komme til enighet sto partiet nå i fare for å miste sistnevnte posisjon.

Etter gruppemøtet de avholdt 1. oktober, kunne uansett de fem bystyremedlemmene fra NtB rapportere om de var kommet til enighet seg imellom. Alle skrev under på en uttalelse der de beklaget å ha startet sine karrierer som folkevalgte på en så kaotisk og uklar måte.

Mandag tok imidlertid denne historien enda en uventet vending, da det ble kjent at både 1.-kandidat Wessel-Berg og 5.-kandidat Randi Eng meldte overgang til FrP. Det endrer bystyrets sammensetting, ettersom Frp nå får to mandater ekstra. Med bare tre bystyremedlemmer fra NtB står også plassen i formannskapet i fare.

Var i tvil

– Vi blir beskyldt for å drive en kamp for makt og posisjoner - og kanskje penger også, men for egen del kan jeg bare fastslå at dette ikke stemmer. Jeg får ikke noe økt makt verken her eller der. Tvert imot ville jeg vel kommet bedre ut i NtB, om makt var målet. Som alle medlemmer av bystyret får jeg plass i et av hovedutvalgene, men det er også alt, sier Eng, som tidligere har vært både rektor for BI i Drammen, næringssjef i Drammen kommune - og utviklings- og markedssjef på Union.

Randi Eng forteller at det har kostet å ta beslutningen om å forlate NtB, men at hun syntes det begynte å handle for mye om personlig makt og penger. En gruppeleder, som også møter i bystyret og i formannskapet, får en årlig godtgjørelse på over 300.000 kroner.

Naturlig valg

– Det var Harald Wessel-Berg som bestemte seg for dette først, men selv var jeg veldig i tvil. Jeg hadde ikke lyst til å sitte alene som uavhengig i hvert fall - og da var det naturlig å snakke med Frp. Det var jo bomring-saken som først trigget meg - og den samme saken som avgjorde valget mitt nå.

Eng sier hun har kikket nærmere på Drammen Frps partiprogram - og ikke har kunnet finne noe der hun er imot. Så var hun også medlem av Frp i noen få måneder - for å kjempe mot bomring i Drammen - før NtB ble startet.

– Når det gjelder nasjonale spørsmål - som klimasaken og innvandring, er jeg nok ikke like enig med Frp i alle saker, men partiet har tatt imot meg med respekt. Jeg kommer ikke til å gå på tvers av mine verdier - så kanskje jeg kan bidra til å forandre Drammen Frp litt fra innsiden? Den viktigste grunnen til at jeg valgte å bytte parti var uansett at jeg ikke klarte tanken på å sitte i bystyret i fire år, for et parti jeg ikke lenger trodde jeg kunne trives med - sammen med folk jeg ikke kjente meg hjemme sammen med.

Bryter sitt løfte

NtB-leder Anders Lunde har gått kraftig ut mot Eng og Wessel-Berg på Facebook etter at partibyttet ble kjent. Han har blant annet kalt dem løftebrytere - og han mener de to har holdt velgerne for narr.

– Møtet 1. oktober tok tre timer, men til slutt var vi enstemmig enige om innstillingen. Så går det ikke en uke engang før disse to bryter løftet de inngikk. De har vist seg som fullstendig upålitelige. Ja, jeg er sinna. Dette er nettopp slike maktmennesker vi gikk til valg på å få byttet ut, også viste det seg at vi hadde to av dem på laget, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

Ønsker fred og ro

Lunde er kjent med at Frp er ute etter formannskapsplassen deres, og frykter NtB vil tappes for innflytelse på grunn av Eng og Wessel-Bergs valg. Han vurderer nå å kreve at posisjonsfordelingen i det nye bystyret skal avgjøres ved forholdsvalg. Det betyr at hele bystyret må stemme over hvert verv som skal fordeles - i stedet for at partigruppene avgjør dette seg imellom på forhånd.

– Jeg angrer på at jeg gikk i samarbeid med Harald Wessel-Berg. Hadde jeg visst det jeg vet i dag hadde jeg aldri gjort det. Det er ikke det samme hvilket parti du stiller for, når velgerne har stemt på NtB. Dette er å sabotere for partiet de gikk til valg for, tordner han.

– Dette må vel være Lundes måte å forsvare og forklare på. Selv ønsker jeg bare litt fred og ro, så vi snart kan begynne å jobbe med sakene som er viktige for Drammen framover, svarer Randi Eng.

Dagsavisen Fremtiden oppnådde ikke kontakt med Harald Wessel-Berg mandag.