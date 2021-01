Han ba MDG-gruppa kaste ut varaordføreren: – Den beste løsningen ble at Ståle måtte ut

Tirsdag ettermiddag bestemte flertallet i kommunestyregruppa til MDG i Drammen seg for å kaste ut Ståle Sørensen. Det betyr i praksis at han ikke lenger formelt representerer MDG i kommunestyret, og at han ikke kan delta på gruppemøter. Han er fremdeles varaordfører og sitter fremdeles i kommunestyret.

Da resultatet var klart valgte Rose Jahanfarah også å trekke seg fra kommunestyregruppa. Utvalgsmedlem Haydar Øzbal skal være i tenkeboksen.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

– Et mytteri

Stemningen internt i MDG har vært tynnslitt i lang tid, og i august ble Sørensen kastet som gruppeleder - og Cathrin Janøy tok over. Og nå er Sørensen altså helt ute av partigruppa.

– Det er beklagelig og trist. MDG i Drammen er jo på mange måter mitt verk. Jeg har bygd opp et av de beste lokallagene i landet, med et av de beste valgresultatene. Det som har skjedd nå vil jeg kategorisere som et mytteri, sier Ståle Sørensen til Dagsavisen Fremtiden onsdag.

De to fortsetter som uavhengige representanter, og sier onsdag at de vil forholde seg til MDGs program, som de er valgt inn på. De ser for seg å fortsette å samarbeidet med posisjonspartiene - altså Ap, Sp, SV, Venstre og MDG, basert på avtalen partiene har inngått. De fem partiene har mistet sitt flertall når Jahanfarah og Sørensen er uavhengige.

– Jeg har fortsatt tro på samarbeid i posisjonen. Men det er viktig for meg at vi får gjennomført grønn politikk, det er det jeg er valgt inn for å gjøre. Hvis det er noe som ikke bryter med partiprogrammet, så er jeg helt åpen for samarbeid med høyresiden, sier Rose Jahanfarah.

– Men dere kommer ikke til å kaste ordføreren?

– Absolutt ikke.

Som en konsekvens av at flertallet i kommunestyregruppa til MDG i Drammen tirsdag valgte å kaste Ståle Sørensen, gikk Rose Jahanfarah også ut av gruppa. Foto: Pernille Vestengen

– Dårlig samarbeid

Jahanfarah sier at hun de siste månedene, etter at Janøy tok over gruppeledervervet, har mistet mye av motivasjonen for å sitte for MDG i Drammen. Hun beskriver en partikultur der det krangles høylytt på møtene og der personkonflikter har tatt over fokuset.

– Du kan kalle det dårlig ledelse, eller dårlig samarbeid. Det var ikke politikk lenger, bare en gjeng voksne som ikke gikk overens.

Grunnlaget for behandlingen tirsdag var et notat fra Miljøpartiets partisekretær Torkil Vederhus, som på vegne av partiledelsen anbefalte at kommunestyregruppa burde kaste Sørensen.

– Hva er bakgrunnen for at dere anbefalte dette?

– Vi så at Sørensen ikke klarte å samarbeide konstruktivt med gruppa over tid. Selv etter tilbakemeldinger på dette løste det seg ikke. Gruppa fortsatte å slite med arbeidet, på en slik måte at den beste løsningen ble at Ståle måtte ut. Jeg var inne og prøvde å finne andre løsninger. Når Ståle ikke ville gå på egen hånd, måtte gruppa ta stilling til om han skulle ut, sier Vederhus.

Peker på Ståle

Han ble koblet inn i lokallaget alt i sommer, etter at Herman Ekle Lund valgte å trekke seg fra MDG. Lund ble uavhengig i kommunestyret, men sitter nå for Venstre. Vederhus understreker at det etter ledelsens syn er en konflikt som går på flere forhold.

– Noen vil gi inntrykk av at dette er en personkonflikt mellom to personer. Men min anbefaling er et resultat av Ståles samarbeidsproblemer overfor flere personer i partiet. Og manglende erkjennelse av at det er et problem, sier han.

Sørensen selv er onsdag preget av det som har skjedd.

– Jeg føler meg skvist ut og tråkka på. Samtidig har jeg hundre prosent ren samvittighet. Og vet med meg selv hva som er riktig. Da er det lettere å stå i sånne ting. Jeg opplever at jeg har gjort alt i min makt for å holde ting samla og unngå dette. Det betyr ikke at jeg har gjort alt perfekt, men jeg har gjort det jeg kunne, sier han.

Sørensen sier at han opplever at han har rettet seg etter tilbakemeldingene fra partiledelsen.

Ståle Sørensen beskriver de siste månedene som en av de tøffeste periodene i hans liv. Foto: Arkiv

Reagerer sterkt

– Partisekretæren sier dette dreier seg om manglende samarbeidsproblemer over tid, med flere personer?

– Utgangspunktet for sentralt sin involvering er at Cathrin (gruppeleder Cathrin Janøy, red.anm) stiller et ultimatum, hvor hun sier: enten meg eller Ståle. Da gjør partisekretæren den feilen at han i stedet for å løse konflikten eller holde seg unna velger side. Og velger sin retorikk ut fra det, sier han, og legger til:

– Det ser jo bedre ut for partiet utad, å kategorisere meg som et uromoment. Men det er ikke sannheten. Konflikter har alltid flere sider og ansvaret kan aldri lastes en person alene, sier Sørensen.

Han reagerer sterkt både på at Janøy har gitt uttrykk for at hun ikke ønsker Ståle i gruppa og på at partisekretæren la fram en slik anbefaling på møtet tirsdag.

– Å kreve at noen skal ut av en kommunestyregruppe er rett og slett antidemokratisk. Og ikke slik man gjør i et partilag. Og at partisekretæren aksepterer en slik måte å være på, er helt utrolig.

– Handler ikke om meg

MDGs gruppeleder Cathrin Janøy bekrefter at hun har gitt uttrykk for at hun ikke kunne fortsette som gruppeleder slik situasjonen var i partiet før møtet. Hun omtaler møtet tirsdag som tøft, men mener samtidig gruppa gjorde riktig valg. Hun understreker at det er partiets sentrale anbefaling gruppa tok stilling til.

– Jeg mener det var et godt og riktig råd vi fikk fra ledelsen, med tanke på langvarige samarbeidsproblemer med Ståle Sørensen, sier Janøy.

Hun mener Sørensen har aktivt motarbeidet henne i lang tid, og ikke har respektert henne som gruppeleder.

– Det var naturlig på møtet i går å fortelle om min opplevelse av samarbeidet, sier hun, men understreker at dette slik hun ser det ikke handler om noen personkonflikt mellom henne og Sørensen.

– Jeg forstår at han har interesse av å tegne opp en personkonflikt mellom oss to. Men jeg forholder meg til det som kommer fra ledelsen, sier Janøy, som legger til at hun nå opplever at hun har reelt mandat som gruppeleder for MDG.

Sørensen avviser at han ikke har respektert Janøy i gruppeledervervet.

– Jeg har aldri forlangt at noen skal ut. Jeg har aldri stilt noen ultimatum om hvem som skal være gruppeleder. Både jeg, Rose og andre har forholdt oss til valgene som er tatt, sier han.

MDGs gruppeleder Cathrin Janøy mener det var rett å kaste Sørensen ut av partigruppa. Foto: Arkiv

– Et ultimatum

Sørensen på sin side opplever at det er Janøys ultimatum, altså at hun ikke ønsket å fortsette som gruppeleder om han forble en del av gruppa, som var årsaken til at han ble kastet av kommunestyregruppa tirsdag.

– Jeg må ta det til etterretning. Gruppa ble satt i en vanskelig situasjon, og måtte ta et valg. Det var uenighet, og flertallet stemte for noe. Det var riktig behandling av saken rent formelt. Jeg bærer ikke nag til de som sto stilt overfor et ultimatum og måtte ta en tung beslutning

– Ble du orientert på forhånd om hva møtet skulle handle om i går, og anbefalingen fra sentralt hold?

– Ja, men den kom som et svar på et ultimatum, var min forståelse, sier han.

Dette avviser Vederhus.

– Det er flere som har gitt tilbakemeldinger, og det er samarbeidsevner med flere som har ligget til grunn. Det stemmer at Cathrin har gjort sine vurderinger, men det har ikke alene vært avgjørende.

Kan påvirke flertallet

Simon Nordanger (Sp) er gruppeleder for posisjonen i Drammen. Han ble ikke orientert før møtet tirsdag om at MDG ville kaste et av sine kommunestyremedlemmer ut av gruppa.

– Nei, jeg kjente ikke til det i forkant, sier han.

Nå må han og gruppelederne i posisjonen sette seg ned og finne ut av hva som blir veien videre.

– Er du redd for at flertallet ryker?

– Jeg er sjelden bekymret på forskudd. Jeg opplever at både Ståle og Rose er enige i hvilken retning vi skal gå, og at alle parter er tjent med et fortsatt godt samarbeid, sier han. Slik Nordanger ser det påvirker ikke MDG-konflikten flertallet i nevneverdig grad.

– Det er en intern konflikt i et parti, og jeg opplever ingen store utfordringer, bortsett fra å ta noen ekstra telefoner i blant.

Involverte advokat

I DTs sak tirsdag ble det kjent at Ståle Sørensen har tatt kontakt med advokat John Christian Elden. Det betyr ikke at han skal gå til noen rettslige skritt, sier han onsdag.

– Jeg ba Elden konsultere meg i denne saken. Jeg har ingen plan om å kjøre noen rettslig prosess her. Men jeg ønsket vurdert rollen partisekretæren tok i dette, som er spesiell. Det er min soleklare rett som borger i et fritt land, sier han.

Han oppsummerer Eldens foreløpige konklusjon som at det ikke er grunnlag for at partisekretæren kan gå inn slik han gjør, og at han konkluderer utover sin rolle.

Uenighet om samarbeid

Sørensen mener han er feilaktig framstilt i denne saken. Hans syn er at det ikke har vært noe særlig samarbeidsproblemer i gruppa fram til inntil nylig.

– Jeg opplevde at det ikke var noen særlig konflikter i valgkampen. Det har gruppa også sagt tidligere. Ingen mente det var problemer i gruppa i 2019, Vi gjennomførte en vellykket valgkamp uten store friksjoner, sier han.

I fjor sommer meldte Herman Ekle Lund seg ut av partiet. Han ønsker ikke nå å si noe om årsaken til det. Men i sosiale medier har det kommet påstander om at det er den nye gruppelederen Cathrin Janøy som er årsaken. Dette avkrefter Lund på det sterkeste.

– Cathrin Janøy er ikke på noen måte grunnen til at jeg gikk ut av MDG. Jeg opplever henne som en veldig dyktig leder ut fra jobben hun har gjort internt og i hovedutvalget. Jeg syns hun er en dyktig politiker, og ikke minst et godt medmenneske og en god venn, sier han.

Herman Ekle Lund (V) er tidligere kommunestyrerepresentant for MDG i Drammen. Han ønsker ikke å uttale seg om konflikten nå. Foto: arkiv

– Provoserende

Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med MDGs kommunestyrerepresentanter. Rose Jahanfarah opplevde møtet som provoserende.

– Det er vanskelig for gruppa å forholde seg til anbefalingen fra Torkil, også fordi han sier det ikke er basert på én konkret ting, men mye som har bygget seg opp over tid. Men ingen av oss fikk vite hva de gamle hendelsene var. Jeg syns det var provoserende at en slik prosess, en slags ekslusjonsprosess, settes i gang uten at vi har fått god nok info, sier hun.

Vederhus svarer på dette med at det er snakk om flere hendelser, over tid, som det ikke er naturlig at hele gruppa informeres om.

– Jeg kan si at jeg har hatt flere runder hvor jeg har gitt Ståle oppfølging og tilbakemelding, som har dreid seg om de samme tingene. Og vi har forsøkt å finne gode løsninger som gjør at han kunne bli værende i MDGs folkevalgtgruppe. Og brukt opp de mulighetene, sier han.

–​ Måtte velge

Kari Palm sier til Dagsavisen Fremtiden at hun ikke opplevde Vederhus' rolle som noen innblanding.

– Det var kun et råd. Vedtaket sto for vår regning, sier Palm.

Hun bekrefter at gruppas oppfatning var at de i realiteten måtte velge mellom Janøy og Sørensen.

– Sånn vi fikk det forelagt hadde vi, sett med mine øyne, ikke noe valg. Å fortsette som et parti uten gruppeleder lar seg i praksis ikke gjøre, sier hun.

Palm sier seg ellers langt på vei enig med Vederhus' og Janøys fremstilling av saken når det gjelder Sørensens oppførsel denne høsten.

Fortsatt med i MDG

Både Jahanfarah og Sørensen er fremdeles medlemmer i MDG. Jahanfarah sitter blant annet som medlem av lokallagsstyret i MDG, og som leder av Grønn Ungdom i Drammen.

Selv om Vederhus fastholder at Sørensens oppførsel er grunnen til at han mente han burde ut av gruppa har han ingen planer om å ekskludere ham fra partiet.

– Vi har høy terskel for å ekskludere. Det som skal til er at du handler for å grovt skade partiets omdømme. Det må behandles i flere partiorganer og sånt. Jeg har ikke startet noen eksklusjonssak og håper det blir unødvendig, sier han.

Sørensen skal fortsatt representere MDG i fylkestinget i Viken.

– Du sitter fortsatt for partiet i fylkestinget, og du er fremdeles medlem. Hvordan blir det å være med i MDG framover, å delta på partiarrangementer og lignende etter det som har skjedd?

- Jeg har ikke tenkt noe over forholdet til partiet. Jeg får bruke det neste dagene på å tenke over det, sier han.