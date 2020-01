Halvparten av dem som har nyttårsforsetter, sier de vil trene mer.

24 prosent av oss har et forsett for det nye året, viser en undersøkelse gjennomført av Opinion for Helsedirektoratet.

Yngre er mer ivrige enn eldre når det gjelder å avlegge nyttårsløfter til seg selv: Dobbelt så mange under 30 som over 60 har forsetter.

– Nyttår er for mange en fin anledning til å gjøre opp status, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Lest denne?: Legg nyttårsturen til Bragernesåsen

Trening, vekt og venner

Nesten halvparten av dem som har nyttårsforsetter, 48 prosent, sier at de vil begynne å trene eller trene mer. På andreplass kommer vektnedgang, mens det å være mer ute i naturen og å spise sunnere følger hakk i hæl.

Å spare penger, være mer sammen med venner og bli sterkere psykisk er også populære forsetter.

Granlund peker på at jo mer gjennomførbart et mål eller prosjekt er, jo bedre er det.

– Hvis man ikke er aktiv fra før, øker sjansen for å lykkes veldig dersom man setter seg realistiske mål som å gå et par turer i uka heller enn å løpe maraton, sier hun.

LES OGSÅ: Her er sakene vi husker best fra nyhetsåret 2019 i Drammen

Ny test

For dem som gjerne vil ha et forsett, men som ikke helt har bestemt seg for hvilket, kan en ny test som Helsedirektoratet nå lanserer kanskje være til hjelp: Hvordan har du det? heter testen, der man kan sjekke livsstilen sin både fysisk og psykisk og få svar på hva man kan ta tak i for å forbedre helsa.

– Testen er ikke et diagnoseverktøy, men den gir en skikkelig god pekepinn på hvordan man ligger an når det gjelder levevaner. Mange opplever faktisk at de for eksempel ikke ligger så dårlig an med trening som de tror, men ser gjennom testen at de bør jobbe med søvnvanene sine i stedet, sier Granlund. (NTB)

LES OGSÅ: Gavebom? Dette er rådene til deg som vil bytte julegaver