F,v.: Ståle Sørensen (MDG), Eivind Knudsen (Ap), Fredrik Haaning (H) og Ulf Erik Knudsen (Frp) virket først som om de alle ville stå last og brast for sitt nei til Bane Nors planer for større togparkering på Sundland. Nå sier Haaning at han har mer tro på å forhandle fram en enighet med det statlige foretaket.