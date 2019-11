Det var stor aktivitet på varehuset fredag morgen, og tydelig at både betjeningen og kundene syntes det var morsomt og spennende at det var duket for salg av en så mye omtalt og spennende kolleksjon som Ikea X Ablohs Markerad.

Shoppingkøen utenfor Ikea Furuset var lang, og mannsdominert. Mange av de første hadde stilt opp allerede fra klokka 06.00, andre hadde sovet over fra kvelden i forveien. Gutter i alderen 14-30 elsker Virgil Abloh, og flere var kommet for å kapre seg en bit av den gjeve kolleksjonen - enten for seg selv eller for å selge videre på nettet til det mangedobbelte av prisen.

Nikolas Sparstad Engen (14) er her fordi han er interessert i mote og design, og synes Virgil Ablohs samarbeid med Ikea er ekstra spennende fordi det er en mulighet til å kapre seg designobjekter man ellers ikke har råd til.

– Jeg har lyst til å kjøpe ett bilde, dersom det er noe igjen når det er min tur. Og så skal jeg kjøpe verktøykassa, puterekk, klokka og en pose, forklerer Nokolas Sparstad Engen, og legger til at han er ekstra interessert i mote og design.Så interessert at han har tatt fri fra skolen for å stå i kø. Det var det åpenbart flere som hadde.

– Men hallo! Virgil Abloh - det er gyldig fravær! roper en annen gutt litt lenger bak i køen.



Det grønne teppet

Det grønne gulvteppet med «Wet Grass» vevd inn i hvitt var åpenbart favorittproduktet for mange, og også det objektet som spås størst etterspørsel som re-salgsobjekt.

– Taqui heter jeg og jeg har veldig lyst til å kjøpe teppe og klokke. Så får vi se om jeg ikke overtales til å kjøpe noe mer når jeg kommer inn.

– Hva er det du liker ved kolleksjonen?

– Jeg følger han designeren i sosiale medier og så liker jeg Ikea som brand så jeg syns det var veldig kult at de gjorde et samarbeid.



Annan og Anine.

En og annen jente var også å se i køen, men de var klart i fåtall. Det er tydeligvis gutta som gidder å køe for Virgil Abloh.

– Jeg er her kun i følge med broren min og skal ikke shoppe selv, sier Anine (23) og legger til at om hun ser noe hun liker vil hun vurdere å kjøpe det da.

– Men jeg er her på hans vegne, smiler hun. Og Annan (19) – han vet nøyaktig hva han skal ha.

– Ja, jeg har lyst på klokka og det grønne «Wet Grass»-teppet. Men vi får se hva som er igjen når vi kommer inn.

– Hva er det du liker ved Virgil Abloh?

– At han skaper noe som er unikt. Det er ikke ofte du ser noen som lager et gulvteppe som ser ut som et stykke vått gress. Jeg synes det er interessant, hvordan han ser ting.



En renessansemann

At Ikea velger å samarbeide med Virgil Abloh er ingen tilfeldighet. Få tar pulsen på ungdommen bedre enn stylisten og designeren som ellers jobber som designer for Louis Vuitton og i tillegg produserer sitt eget merke Off White.

– Ja, vi ønsket å utforske hva unge mennesker trenger når de flytter inn i sitt første hjem. Og da måtte vi ha en designer med oss som kjenner målgruppens smak og det er det vel få som gjør bedre enn Virgil Abloh, sier Ikeas salgssjef Eja Tuominen.

– Når unge mennesker flytter for seg selv så vet vi at de ofte har begrenset plass, at de flytter ofte, slik at møbleringen må være slik at den er lett å tilpasse og å ta med seg. Og så vet vi at ungdom ønsker å markere sin personlige stil ved å omgi seg med saker og ting som er noe mer enn kun møbler og bruksgjenstander, og der har Virgil Abloh virkelig truffet spikeren på hodet. Han har laget en kolleksjon der objektene fungerer både som møbler og kunst. Det er minimalistisk og skandinavisk enkelhet, med en liten tvist, sier Tuominen.

Besøkte svenske landsbygda

Salgssjefen kan bekrefte at interessen fra ungdommen har vært stort etter at det ble kjent at kjeden skulle samarbeide med Virgil Abloh, et samarbeid som startet allerede i 2017. Siden da har designeren flere ganger besøkt Ikeas fabrikk i den lille bygda Ärmhult. Ett av teppene i kolleksjonen som ser ut som en kassakvittering er da også «stemplet» Ikea Ärmhult.

– Virgil Abloh er utdannet arkitekt og elsker mange forskjellige kunstretninger, blant annet dadaisme og minimalisme. I tillegg er han jo også så mye annet, og folk kenner han både fra musikkens verden og ikke minst fra Louis Vuitton og hans eget merke OffWhite.

– Vi tok han til og med til Ärmhult der Ikea har sin fabrikk, noe både han og lokalbefolkningen satt enormt stor pris på, forteller Eja Tuominen.

Alle har et forhold til Ikea, de er på mange måter hjemmeinnredningens Hennes og Mauritz. Og med samarbeidet med Virgil Abloh har de også tatt skrittet over i en verden av high fashion, slik kleskjedene har fått til med sine designersamarbeid.

– Vi vil jo det, demokratisere godisene. At alle skal kunne ha det praktisk og fint hjemme. Og denne kolleksjonen gir folk anledning å kjøpe kunst og design til gode Ikea-priser, sier Eja Tuominen.

Pose til pynt

Ett av de rimeligste produktene i kolleksjonen er handleposen i tykt papir med «Sculpture»-print i Virgil Ablohs egen font. Forbildet er selvsagt den klassiske ikeaposen.

– En Ikeapose er så praktisk, du kan bruke den når du er på stranden, når du flytter og når du gjør rent. Denne står det skulptur på så den kan man selvsagt også anvende som pynt, sier Eja Tuominen.



Eja Tuominen

– Hva vill du selv velge deg om du skulle kjøpe noe?

– Jeg liker klokka. For meg som er godt voksen betyr tid noe annet enn for unge mennesker som har hele livet foran seg. Men klokken er dekorert med ordet «temporary», og det er jo felles for alle. Tid er «temporary» universelt og sant, uansett alder. Så den er et typisk godt designobjekt som jeg gjerne kunne tenkt meg på veggen selv, smiler Eja Tuominen.

