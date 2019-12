Aviser og blader er glade i kåringer, men ingen gjør det så bra som Time. Deres «Person of the year»-kåring er så populær at selveste USAs president Donald Trump skrøyt på seg at han var blitt kåret uten å ha blitt det.

Men nå nærmer altså årets kåring seg, og magasinet har offentliggjort topp ti-lista. Om ikke annet for å få oss til å glede oss veldig til den faktiske Person of the year blir kåret.

Og selv om årets toppliste består av folk fra forskjellige deler av verden, så er det ingen tvil om at USAs president setter sitt preg på lista. Ikke mindre enn fire av ti har på en eller annen måte noe med sjefen i det hvite hus.

Her er kandidatene:

Nancy Pelosi, som er «Speaker of the house», altså sjef i representantenes hus. Og demokrat. Pelosi åpnet i september en prosess som kan ende i riksrett for presidenten, etter avsløringene om at Trump i en telefon med Ukrainas president forsøkte å få Ukrainerne til å etterforske Trump-utfordrer Joe Biden.

Donald Trump. Presidenten sjøl, som for fjerde år på rad er på topp ti-lista til Time. (Han ble det faktisk også, i 2016. Skrytinga, som nevnt øverst i denne saka, var for at han hadde vinni gang nummer to)

«Varsleren». Altså den anonyme personen som fortalte verden om telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president.

Rudy Giuliani, Donald Trumps advokat. Han pleide å være en populær politiker, og var borgermester i New York under terrorangrepene i 2001. Nå er han mest kjent for stadige mediekrumspring i tvilsomme forsøk på å forsvare sjefen.

Men så har også Time fått plass til noen ikke-Trump-relaterte personer fra verden også:

Mark Zuckerberg, administrerendre direktør i Facebook.

Xi Jinping, Kinas president.

Megan Rapinoe, fotballspilleren som leda USA til VM-gull i fotball-VM i sommer, fikk toppskårertittelen og vant gullballen på kjøpet. (Hun kan strengt tatt også nevnes i sammenheng med Donald Trump, fordi hun ble kontroversiell da hun sa at hun aldri kom til å besøke Det hvite hus om laget skulle vinne. Men først og fremst fotballspiller!)

Jacinda Ardern, statsminister i New Zealand.

Demonstrantene i Hong Kong.

... og, som i alle store kåringer i år: Den 16-årige klimaaktivisten Greta Thunberg.

Vinneren offentliggjøres på onsdag.

Gamle vinnere

Det er ikke til å komme unna, at selv om prisen alltid får mye omtale, og sikkert er stas å vinne, så er det mye rart som har fått den før, for å si det mildt.

Blant de pussigste er vel datamaskina (1982) og den truede jordkloden (1988), for ikke å snakke om «deg», som fikk prisen i 2006, som en slags hyllest til sosiale medier.

Både Hitler, Stalin og Ayatollah Khomeini har fått den, men også mer ... ærerike folk som Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr og Lech Walesa.