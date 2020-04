Siden 19. mars har Godset-spillerne vært permittert 100 prosent. Nå opplyser backveteranen Lars-Christopher Vilsvik til VG at de er klare for å trene igjen, selv om han er forberedt på at det blir hardt under hovedtrener Henrik Pedersen.

– Vi hadde akkurat kommet gjennom «helvetesukene» da koronatiltakene ble satt i gang. Nå vet vi at helvetesukene kommer tilbake igjen, sier Vilsvik.

– Det har vært en debatt rundt det, naturligvis. Det er en vanskelig problemstilling. Vi har også spilt litt ball med NISO. I skjæringspunktet mellom smittevernsregler, permitteringsregler og økonomi er det mange parametre man må ta i betraktning. Vi har hatt en løpende dialog med spillergruppen og kommunisert godt med dem, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen til VG.

De eliteseriespillerne som ikke er permitterte, kan trene sammen i grupper på opptil fem personer så lenge de holder to meters avstand.

– Både vi og klubben skjønner at det er en krevende situasjon for alle. Det handler om å holde hverandre oppdatert på hvordan det er. Det er nye retningslinjer fra myndighetene nesten hver uke. Det er vanskelig, forteller Vilsvik.

Eliteserien skulle egentlig startet forrige helg, men foreløpig er alle idrettsarrangementer i Norge utsatt til 15. juni som følge av virusutbruddet.

