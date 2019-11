Molde var klare for fest søndag, og spillerne i romsdalsklubben gjorde jobben i hjemmemøtet med Strømsgodset. To scoringer av Leke James, samt én av Ohi Omoijuanfo og Magnus Wolff Eikrem, sørget for tre helenkle poeng.

Seieren betyr at mannskapet til Erling Moe har 11 poengs luke til serietoer Bodø/Glimt på toppen av tabellen. Det kan ikke sistnevnte innhente, selv med seier borte mot Rosenborg senere søndag.

Seriemesterskapet er Moldes fjerde. De foregående kom i 2011, 2012 og 2014.

Ohi-fulltreffer

Ohi Omoijuanfo har vært en målgarantist for Molde denne sesongen, og den tidligere Stabæk-spilleren fornektet seg heller ikke søndag. 19 minutter var spilt da 25-åringen satte inn 1-0 etter strålende angrepsspill fra hjemmelaget.

Joakim Aursnes og Magnus Wolff Eikrem kombinerte fint i forkant, og avslutningen til Omoijuanfo var det heller ikke mye å utsette på.

Scoringen var Molde-profilens 15. for sesongen i eliteserien. Foran seg på toppscorerlista har han kun Odds Torgeir Børven. Han står med 20 fulltreffere.

Magnus Wolff Eikrem var ikke overraskende involvert i mye av det Molde foretok seg søndag, og etter en snau halvtime var han nær ved å doble hjemmelagets ledelse. Ballen smalt imidlertid i stolpen.

Nedrykksdrama

Wolff Eikrem skulle samtidig få scoringen sin like etter. 34 minutter var spilt da midtbanespilleren fikk stå helt alene etter forarbeid av Eirik Hestad. Ballen føk inn i det lengste hjørnet etter avslutningen som fulgte.

Deretter inntok og overtok Leke James scenen. Først satte spissen inn 3-0 med hodet etter at Etzaz Hussein hadde truffet stolpen først, og deretter stanget samme mann inn 4-0.

Strømsgodset, som kom til Molde med fire strake uavgjortkamper i bagasjen, hadde lite å by på søndag. Det er dårlig nytt i nedrykksstriden.

Mannskapet til Henrik Pedersen falt under nedrykksstreken med to runder igjen å spille som følge av at Mjøndalen slo Ranheim 3-1 i kampen mellom lagene som lå i bunnen av eliteserien foran søndagens runde.

Alt tyder på at de to gjenværende rundene blir et nedrykksdrama av de sjeldne. Godset møter Brann borte og Kristiansund hjemme.

Kampfakta:

Eliteserien, 28. runde

Molde – Strømsgodset 4-0 (2-0)

Aker Stadion, 7098 tilskuere.

Mål: 1-0 Ohi Omoijuanfo (19), 2-0 Magnus Wolff Eikrem (34), 3-0 Leke James (73), 4-0 James (81).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Fredrik Aursnes, Leke James, Kristoffer Haugen, Molde, Moses Mawa, Strømsgodset.

Lagene:

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Kristoffer Haraldseid (Henry Wingo fra 83.), Martin Bjørnbak, Ruben Gabrielsen, Kristoffer Haugen – Etzaz Hussain, Fredrik Aursnes – Eirik Hestad (Fredrik Sjølstad fra 83.), Magnus Wolff Eikrem (Mathis Bolly fra 59.), Ohi Omoijuanfo – Leke James.

Strømsgodset (4-3-3): Martin Hansen – Lars Vilsvik, Jakob Glesnes, Duplexe Tchamba, Prosper Mendy – Herman Stengel, Jack Ipalibo (Johan Hove fra 75.), Mikkel Maigaard (Muhamed Keita fra 75.) – Moses Mawa, Lars-Jørgen Salvesen (Henning Hauger fra 89.), Kristoffer Tokstad.

