Godset i kveld: Forhandlingene strandet – «Patriotene» trekker seg ut

Det melder Strømsgodset Fotball på eliteserielagets hjemmeside Godset.no tirsdag kveld.

Etter kveldens forhandlingsmøte mellom Drammenspatriotene AS og Strømsgodset Toppfotball er det klart at nåværende avtale mellom partene vil vare ut 2020.

– Avstanden mellom partene var rett og slett for stor. Derfor var det heller ingen grunn til å fortsette forhandlingene, sier styreleder Finn Egil Holm i Strømsgodset Fotball AS.

Dette aksjeselskapet er arbeidsgiver for daglig leder, markedssjef, økonomisjef og alle andre ressurser rundt spillerne.

Samarbeidsavtalen mellom klubben (Strømsgodset Toppfotball) og Drammenspatriotene løper ut 31. desember 2020, men uten en ny avtale har Strømsgodset Fotball AS også etter den datoen rett til 50 prosent av alle fremtidige inntekter fra salg av spillere i dagens stall.

Større redningsaksjon

Drammenspatriotene ble hyllet som redningsmenn da de kom inn på eiersiden i Strømsgodset i 2005.

Lars og Thor Nilsen, Svein og Per Kristian Helling, Tom Saxegaard, Tom Arentz og Atle Kittelsen forpliktet seg til å stille med midler for å avhjelpe den situasjonen klubben var i. De forpliktet seg også til å bidra med 10-15 millioner kroner for sikre opprykk i 2006, og deretter nødvendige midler over en lengre periode, ifølge en dokumentar publisert på nettavisa Dipr.no 27. desember i fjor.

Ivar Strømsjordet, som 21. februar i år påtok seg styreledervervet i Strømsgodset Toppfotball, var en av flere som ifølge Dipr.no-artikkelen gikk den tunge runden til privatpersoner og bedrifter som hadde utestående penger i Godset og fikk dem til å slette gjelden.

«Alle ville være med å løfte den gamle fotballstorheten opp der den hørte hjemme: I den øverste divisjonen. Drammensadvokaten og tidligere styreleder i Strømsgodset Fotball AS var mannen som tok ansvaret for å sette opp en samarbeidsavtale som Fotballforbundet kunne godta i 2005», skrev Dipr i romjula.

Nå må altså Strømsjordet og de øvrige ansvarlige i Strømsgodset belage seg på en ny, tøff finansieringsjakt. Det blir ikke lettere av at den gamle avtalen blir stående, i stedet for å kunne avsluttes til fordel for en ny der klubben selv overtar spillerne.

– De hadde et krav på et tosifret millionbeløp for å terminere avtalen nå. Det kunne ikke vi akseptere. Vi tilbød noen millioner kroner, og innså raskt at vi ikke kom til å bli enige, sier Ivar Strømsjordet om møtet tirsdag kveld til Drammens Tidende.

